El candidato de Vox a la moción de censura, Ramón Tamames, tiene limitaciones propias de un hombre de 89 años. El histórico economista está decidido a enfrentarse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un debate que, como todos los de esta naturaleza, será intenso y dilatado. De ahí que su equipo esté planificando al detalle las condiciones para que Tamames pueda desarrollarlo con garantías. Una de ellas, el descanso tras el discurso antes de que comience el debate en sí. Tendrá lugar en el despacho del vicepresidente cuarto de la mesa del Congreso y diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro y no en un hotel.

Fuentes cercanas al equipo de Ramón Tamames reconocen que en un primer momento se valoró la posibilidad de reservar una habitación en un hotel cercano al Congreso, concretamente en el Palace o el Urban, pero fueron descartados por su falta de discreción. «No era buena idea porque va a estar toda la prensa nacional pendiente en las entradas del Congreso», confiesan a OKDIARIO.

La discreción y la prudencia son ahora máximas para Vox y prestar a Tamames un despacho de su propio grupo cumple con estos requisitos. Además, el espacio que ocupa Gil Lázaro tiene una posición privilegiada porque se encuentra dentro del edificio de Palacio, justo encima del hemiciclo donde se va a celebrar el debate a la moción de censura. Esto lo hace ideal por su extrema cercanía y porque Tamames no tendrá que salir siquiera del edificio donde se celebre la jornada parlamentaria. «Es lo mejor porque así no tiene que salir a la calle. Sólo tendrá que recorrer unos pasillos por el palacio del Congreso», han dicho fuentes cercanas a Tamames.

Despejada la incógnita sobre dónde descansará Ramón Tamames entre su discurso y el debate posterior, queda pendiente el lugar que el candidato de Vox ocupará en el hemiciclo. El catedrático ha pedido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, poder intervenir sentado para no tener que subir las escaleras que llevan al atril. El grupo parlamentario de Vox está tratando de que se le sitúe en un lugar cómodo, que en cualquier caso no será la bancada que ocupan los diputados del partido de Abascal. Se busca, por tanto, un lugar neutro y que no requiera de gran movilidad para una persona que se aproxima a los 90 años de edad.