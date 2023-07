La surrealista perfomance en los premios Ejército 2023 que ha indignado a los militares españoles

La Escuela de Guerra del Ejército, en Madrid, acogió el pasado jueves la gala de entrega de los 59º Premios Ejército 2023, que otorga la institución militar a obras artísticas. La actuación que abrió la gala, con presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la cúpula del Ejército de Tierra, ha despertado polémica. Bailarines de un ballet profesional interpretaron una danza, vestidos con el uniforme oficial de faena del Ejército, que ha soliviantado a muchos militares españoles.

Suena un redoble de tambor y, de pronto, un grupo de ocho militares -mitad hombres y mitad mujeres- uniformados con traje de faena, con el camuflaje pixelado característico de Tierra y la bandera de España en el brazo, aparecen formando en el pasillo del salón de actos de la Escuela de Guerra del Ejército. Suben a paso ligero hacia el escenario, sosteniendo en sus manos armas largas imaginarias.

Una vez arriba, comienza una coreografía de cerca de 4 minutos en la que hay saltos, giros, piruetas y pasos de baile al son de They Don’t Care About Us de Michael Jackson. Un tema de corte antimilitarista y que ha sido utilizado recientemente por movimientos como Black Live Matter como reivindicación de la falta de derechos civiles de la población afroamericana (la letra, en su tradición, habla de que «a ellos no les importamos»).

«Gracias por esta coreografía tan marcial», despedía la presentadora. Los bailarines formaban parte del ballet de la experimentada coreógrafa Cuca Pon.

«Fuera de lugar»

«¿Era necesario esto?», se preguntaba un usuario en redes sociales en respuesta al vídeo. «No entendemos que pintan estos bailes con el uniforme del Ejército de Tierra», señalaba otro.

Me vais a permitir que diga que ese grupo de hippies haciendo el ganso en los premios ejército me parece una vergüenza del tamaño de un rinoceronte. — TP 🤘🏻 (@tacticalporn) June 29, 2023

Las críticas también han llegado al mundo militar. OKDIARIO ha sondeado a profesionales de las Fuerzas Armadas en activo para conocer su opinión sobre la performance, y las valoraciones van en la misma dirección. «Está fuera de lugar», señalan. «Hay que empezar a cuidar más la imagen que damos ante los ciudadanos los uniformados, el uniforme es una cosa seria y cada vez se utiliza para más chorradas», advertía otro. La actuación ha generado incluso memes en internet y en redes sociales:

Meme sobre la actuación en la gala del Ejército.

Los Premios Ejército constituyen en la actualidad la iniciativa cultural más ambiciosa del Ejército de Tierra. Nacieron en 1945, y tienen por objeto propiciar la creación artística y literaria referida a las múltiples actividades del Ejército de Tierra en el marco de las Fuerzas Armadas, así como el conocimiento y divulgación de la cultura de Defensa.