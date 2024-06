Los socios de Sánchez que marcharán contra la «corrupción» del Rey callan con la imputada Begoña Gómez

Podemos, socio del Gobierno de Pedro Sánchez, jalea la marcha a favor de la república y en contra de la monarquía del próximo 16 de junio señalando la «corrupción» que afectaría al Rey Felipe VI. Sin embargo, los podemitas callan con la imputación de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por presuntos delitos de corrupción en los negocios y de tráfico de influencias. Tampoco se manifiestan contra la corrupción que afecta a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, imputado por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

El portavoz de Podemos Madrid, Víctor Valdés Camacho, ha colgado en las redes sociales un vídeo en el que anima a participar en la marcha republicana del próximo 16 de junio, con motivo del décimo aniversario de la proclamación del Rey Felipe VI. «Nos vemos este domingo en la marcha republicana para defender la democracia, la plurinacionalidad, lo público y combatir la corrupción de una monarquía anacrónica que no representa a las gentes y pueblos de España», señala el dirigente podemita en este vídeo.

Cabe recordar que Podemos no tiene representación alguna en el Ayuntamiento de Madrid ni tampoco en la Asamblea de Madrid. «¿Te imaginas un país donde la Jefatura del Estado se elija democráticamente en las urnas y no sea por vía hereditaria? ¿Te imaginas un país en el que la monarquía no perciba ni un sólo euro de los fondos públicos, como ocurre en España año tras año vía asignación en los Presupuestos Generales del Estado? ¿Te imaginas un país donde la monarquía deje de tener los privilegios que tiene?», se pregunta Víctor Valdés Camacho en este vídeo.

«¿Te imaginas un país donde el emérito fugado Juan Carlos I deje de tener cuentas en paraísos fiscales y sea un antipatriota de manual? ¿Te imaginas un país en el que Felipe VI ya no puede ponerse del lado de los ultras y de los fascistas? ¿Te imaginas un país en el que la democracia impera por encima de todo lo demás? Pues no te lo imagines, vamos a hacerlo posible este 16 de junio en la marcha republicana a Madrid», apostilla el portavoz de Podemos en Madrid.

El ex líder de Podemos y ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, también está jaleando en las redes sociales esta marcha contra el Rey y la monarquía. «No por previsto deja de impresionar ver hoy a muchos periodistas que defendieron a Yolanda Díaz y alentaron la destrucción de Podemos, despellejarla sin pudor. Roma traditoribus non praemiat, dijo Servilio Cepión a los asesinos de Viriato. Calma y movimiento republicano», ha esgrimido.

«Felipe VI, el último»

El ala comunista del Gobierno bipartito de Pedro Sánchez se ha movilizado para promover esta marcha contra el Rey Felipe VI con motivo del décimo aniversario de su proclamación. Los socios del PSOE que convergen en Sumar están agitando esta convocatoria no sólo con llamamientos a través de las redes sociales sino también realizando actos informativos en distintos territorios. También miembros y dirigentes de Podemos difunden esta movilización bajo el lema «Felipe VI, el último».

En concreto, está previsto que el próximo domingo 16 de junio al mediodía tres columnas de manifestantes confluyan en Cibeles y se dirijan juntas hasta la Puerta del Sol tras haber partido desde Colón (norte), Puerta de Alcalá (este) y Neptuno (sur). Para esta cita se están fletando autobuses desde distintas comunidades autónomas.

En los últimos meses, los promotores de esta marcha contra el Rey han ido celebrando asambleas informativas en numerosos puntos de la geografía española. Por ejemplo, el pasado 19 de abril tuvo lugar uno de estos actos de presentación en Barcelona y estuvo encabezado por el actual diputado de Sumar y secretario primero de la mesa del Congreso, Gerardo Pisarello. Este parlamentario ya protagonizó un incidente a cuando siendo edil de Barcelona en Comú impidió que los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de la Ciudad Condal desplegaran una bandera española en el balcón del consistorio durante los actos del Día de la Mercé.

«A pesar de que hoy hay más diputados y diputadas republicanas en el Congreso que nunca, nosotros creemos, como están planteando los compañeros y compañeras que impulsan la marcha, que ha llegado la hora de que la calle hable, de que la ciudadanía fuerce a las instituciones a dar un paso más para que la impunidad de la monarquía se acabe», señaló Pisarello en su intervención del pasado 19 de abril.