Gritos contra Irene Montero y Pablo Iglesias a su llegada a los juzgados: «¡Sois unos vendeobreros!»

El ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, y la candidata del partido morado a las elecciones europeas, Irene Montero, han sido recibidos con gritos e insultos a su llegada a los juzgados de lo Penal de Madrid. «¡Vendeobreros!», «¡miserables!» y «¡asquerosos!», han sido algunos de los improperios que han recibido los dirigentes podemitas. Iglesias y Montero tienen un juicio contra Miguel Frontera, el hombre que organizó durante varios meses las protestas frente a su chalet de Galapagar (Madrid).

El ex líder de Podemos y ex vicepresidente segundo del Gobierno también se ha encarado con otra mujer que le estaba increpando. En ambos casos la situación no ha ido a mayores. Irene Montero ha salido del recinto de los juzgados para pedir a la seguridad que interviniera. Agentes de la Policía Municipal de Madrid se han acercado también a la zona para evitar incidentes mayores.

Pablo Iglesias ha afirmado que las protestas frente a su chalet de Galapagar respondieron a la estrategia de «acoso y violencia» de un sector que pretendió que dejaran «este país y la política». «Acosaron durante meses a dos ministros de Podemos. Ojalá no haya impunidad y no vuelva a ocurrir. Si fueran ministros del PP y PSOE no hubiera ocurrido», ha señalado en declaraciones a los medios.

Por su parte, Irene Montero ha afirmado que Miguel Frontera es «el instigador del acoso que sufrieron durante meses en su propia domicilio». «Es la punta de lanza de una violencia sin precedentes contra una formación política para impedir avances sociales. Hubo presentadores de televisión que en aquella época emplazaban a hacer romerías frente a nuestra casa. La guerra judicial y mediática siempre ha quedado en la impunidad y esperamos que Miguel Frontera sea condenado», ha apostillado la candidata a las elecciones europeas.

«Iglesias ha traído los escraches»

Miguel Frontera se enfrenta a una acusación de tres años de prisión por acoso e injurias contra Iglesias y Montero. La Fiscalía pide esta pena de cárcel por dos delitos continuados de injurias graves con publicidad, un delito de acoso y un delito de descubrimiento de secretos, además de dos multas por valor total de 13.800 euros.

El fiscal asegura que el acusado provocó una alteración de la vida familiar diaria y de las actividades de los dos dirigentes de Podemos, «derivada de los ruidos constantes en horarios de descanso de niños de corta edad, así como limitación de movimientos en compañía de los menores por temor a que presenciaran o escucharan expresiones ofensivas para ellos». También se solicita que Frontera no se acerque a los afectados durante dos años, según ha informado la Fiscalía.

Miguel Frontera ha defendido su inocencia frente a los medios a su llegada al Juzgado de lo Penal número 14 de Madrid. «Es Pablo Iglesias el que ha traído los escraches a España, la persona que decía que el hijo de un político no tenía por qué ser más que el hijo de un ciudadano normal y la persona que decía que la Policía eran matones al servicio de los ricos y que luego tenía 40 guardias civiles protegiendo su casa», ha enfatizado.

El acusado ha recordado también otras frases de la extensa hemeroteca de Pablo Iglesias, como cuando «se emocionaba cuando daban patadas en la cabeza a los antidisturbios» o cuando alentó «escraches contra Soraya Sáenz de Santamaría cuando tenía un bebe de meses», en alusión a la ex vicepresidenta del Gobierno de España bajo el mandato de Mariano Rajoy.

«Hay que recordar que piden 3 años de cárcel por hacer una protesta política, que es al final a lo que nos enfrentamos hoy», ha sostenido además la abogada de Miguel Frontera en declaraciones a los medios.

«Los escraches son jarabe democrático»

Pablo Iglesias fue el principal ideólogo de varios escraches que sufrieron dirigentes del PP antes de que Podemos irrumpiera en la política nacional. El ex líder de Podemos y ex vicepresidente del Ejecutivo defendió los escraches a políticos de la derecha por ser «el jarabe democrático de los de abajo».

Los escraches son el jarabe democrático de los de abajo http://t.co/jBNRZH4inZ — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) June 10, 2013

Iglesias definió también los escraches como «un mecanismo democrático para que los responsables de la crisis sientan una mínima parte de sus consecuencias».

La ex ministra de Igualdad y candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, también defendió este tipo de prácticos contra políticos del PP hace años. «Escrache no es acoso, es interpelar a los diputados para que hablen con nosotros y no nos den la espalda», sostenía en las redes sociales.