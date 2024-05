Inda: «Te seguiré dando mala vida, Pablo Iglesias, que es lo que toca hacer con gentuza y chusma como tú»

Eduardo Inda responde a Pablo Iglesias, que ha reaparecido mentando a esa persona que nunca se quita de la cabeza, que no es otra que el director de OKDIARIO. Lo subraya Inda: «Querido Pablo Iglesias, cuánto tiempo, siempre que reapareces, tiene gracia, te acuerdas de mí en público e imagino que de mis muertos en privado, y tiene cierta lógica, porque he sido tu peor pesadilla y te he dado muy mala vida, que es lo que toca hacer con gentuza y chusma como tú». Para el periodista, «que me llames mentiroso y mafioso significa que estoy en el camino correcto desde el punto de vista ético y moral».

Inda traza una serie de comparaciones sobre las palabras de Iglesias: «Que me insultes es como si Nicolás Maduro llama narcotraficante a alguien que no ha fumado un porro en su vida, como si Al Capone llama mafioso a una persona honrada o como si Pedro Sánchez tilda de mentiroso a una persona santa que vaya camino de los altares», y se dirige directamente al que fuera líder de la ultraizquierda española: «Para mentiroso tú, que dijiste que no te moverías de Vallecas y en cuanto pudiste te marchaste a ese casoplón salvaje de Galapagar que algún día nos contarás cómo has pagado, alguien que aseguró que si no salía elegido presidente de la Comunidad de Madrid se quedaría como diputado y a las primeras de cambio se fue lloriqueando, que prometió que no cobraría más de tres salarios mínimos y que el resto lo dedicaría al partido o a ONGs y se compromete a no cobrar esa escandalosa cesantía que tienen los miembros del Gobiernos cuando dejan sus funciones y luego la cobra completa». Conclusión: «Eres cuadruplemente mentiroso, embustero y patrañero».

Y le recuerda Inda que «has cobrado dinero de una narcodictadura como la venezolana y de una teocracia que cuelga homosexuales y lapida mujeres», para concluir: «Sería bueno que fueras más limpio por dentro, y también por fuera».