Irene Montero compite en pelar un plátano con la boca en una fiesta de ‘drag queens’

La ex ministra de Igualdad y candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, compitió por pelar un plátano con la boca en una fiesta de drag queens. La dirigente podemita acudió el pasado domingo a esta fiesta, en la que participaron también la líder del partido morado y diputada, Ione Belarra, y la coportavoz de Podemos, Isa Serra. La activista y presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, también estuvo presente.

«El drag es arte y es política: nunca más en los márgenes, reinas», escribió Irene Montero en las redes sociales para compartir este vídeo con sus seguidores. La ex ministra de Igualdad y el resto de dirigentes de Podemos se fueron de fiesta y visitaron varios locales emblemáticos del barrio madrileño de Chueca, como Intruso, Lola 09 o Sala Vesta. Las líderes de la formación morada bailaron, rieron y lo dieron todo, como muestra el vídeo colgado por Montero. La canción escogida por la candidata podemita a las elecciones europeas para este vídeo fue Dragalada: Travel-o, de la colaboradora, cantante y activista Amor Romeira .

Esta fiesta estuvo organizada por la Dragalada Drag Tour, la primera fiesta drag diurna que se realiza de forma simultánea en seis locales del barrio de Chueca, entre los que los asistentes rotan de forma periódica. Según la web, los participantes en este evento «realizan un itinerario de local en local dentro de los seis elegidos».

«Van acompañados por un guía que se encarga de que todo marche a tope y estés con una sonrisa de disfrutón de los de verdad. Antes de que empiece la gala, cada participante recibirá un dragport, o pasaporte con la información de todas las actuaciones que verá durante el evento», añade la promotora. Una de las pruebas que realizan los asistentes es pelar una banana con la boca, prueba en la que participó Irene Montero y que provocó las risas del público, como la de Ione Belarra. «El objetivo de la Dragalada Drag Tour es apoyar al colectivo de artistas Drag y a los locales», recalca la web.

Antes, se fue a unas manifestaciones

Irene Montero, antes de acudir a esta fiesta, estuvo presente en las dos manifestaciones que se habían convocado el pasado domingo al mediodía: una en la Plaza de Colón «contra el fascismo», por el acto que convocó Vox en el Palacio de Vistalegre en Madrid, y otra en la Plaza de Cibeles para «defender la sanidad pública».

La candidata de Podemos a las elecciones europeas arremetió contra los empresarios que se reunieron con el presidente de Argentina, Javier Milei, el pasado fin de semana en Madrid. «Me apena profundamente y me parece vergonzoso que los recelos del gran empresariado español se hayan quedado en el mismo lugar que las mujeres, es decir, en ningún sitio, para recibir a Milei y para lavar la cara a un personaje tan siniestro como él», aseguró Montero ante los medios en la concentración que se convocó contra la presencia de Milei en España.

El mandatario argentino participó también en Europa Viva 24, el acto que Vox convocó en el Palacio Vistalegre de Madrid de cara a los comicios europeos. En este acto también estuvieron presentes la líder de Reagrupamiento Nacional, Marine Le Pen, el líder del Partido Republicano chileno, José Antonio Kast, o el ex primer ministro polaco Mateusz Morawiecki.

«Creo que ninguna de esas empresas debería el 8 de marzo o el Día del Orgullo LGTBI ponerse un lazo rojo, ponerse un lazo morado, ponerse una bandera LGTBI, porque al final lo que están haciendo es lavarle la cara a un personaje no solamente siniestro, sino que no creen ni en la justicia social, ni en los derechos feministas, ni en los derechos LGTBI», apostilló la ex ministra de Igualdad.

Por otro lado, Irene Montero cargó contra el modelo sanitario del PP y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la manifestación a la que acudió para «defender la sanidad pública». «Su modelo es privatizar para robar. Es el primer paso de la corrupción», esgrimió en declaraciones a los medios.

«Cada vez que un vecino de Madrid va a un centro de salud es más difícil encontrar un pediatra. El personal sanitario está asfixiado y cada vez en unas condiciones de trabajo más precarias y con una falta notable de recursos», añadió la dirigente de Podemos.