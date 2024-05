Hipócrita Montero: dijo que los niños deben tener sexo «con quien les dé la gana» y ahora lo critica

«Da igual si dice que sí, da igual si no dice que no. Las criaturas no pueden consentir. Lo contrario es pederastia». Es el comentario -en catalán- que la ex ministra de Igualdad, Irene Montero, ha compartido en sus redes sociales para criticar la polémica campaña del Ayuntamiento de Almería (PP). Una torpe campaña que, sin embargo, poco dista de unas palabras pronunciadas por Montero en 2022 por las que, al contrario que el consistorio almeriense, nunca pidió disculpas.

“Todos los niños, las niñas, les niñes de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Basadas, eso sí, en el consentimiento”. Son las palabras de Irene Montero durante la Comisión de Igualdad del Congreso celebrada en septiembre de 2022. Aquel día la ministra estaba respondiendo a Lourdes Méndez, diputada de Vox por Murcia, que opinaba sobre la Ley del aborto y la Ley trans y después mostraba su preocupación por el daño que provocarían leyes como éstas en los menores.

Tras esta defensa, Montero respondió generando una enorme polémica en redes sociales concretamente por las siguientes palabras: «(Los menores) tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento». Como no podía ser de otra manera, e igual que ha sucedido ahora con la torpe campaña en Almería, no fueron pocos los que acusaron a la entonces ministra de blanquear la pederastia.

A las horas Montero -lejos de rectificar- calificó la controversia generada como “una campaña de la extrema derecha”. “Da mucha vergüenza la campaña de la extrema derecha básicamente contra mí; que digan lo que quieran, pero nuestro país se merece un gran acuerdo para garantizar que todos los niños, las niñas, los niñes, tengan derecho y acceso efectivo a su derecho a una educación sexual integral”, señaló Irene Montero reafirmando sus polémicas palabras.

Ahora, la «campaña» la ha hecho ella contra el Ayuntamiento de Almería por, precisamente, repetir torpemente su absurda teoría: la de que si un niño da consentimiento puede mantener relaciones sexuales, según Montero, porque «tienen derecho» a tenerlas. Un blanqueamiento de la pederastia en ambos casos porque, como dice el comentario que ella mismo ha compartido para atacar al Ayuntamiento almeriense, «las criaturas no pueden consentir».

La principal diferencia entre un caso y otro reside en que mientras que el Ayuntamiento de Almería no ha dudado en pedir rápidamente disculpas, explicar que fue un error y retirar en cuestión de minutos la campaña, Irene Montero no reculó y, de hecho, culpó a la «extrema derecha» de hacer una campaña contra ella por afirmar lo que ahora critica.