El ala comunista del Gobierno e Iglesias promueven una marcha contra los 10 años de la coronación del Rey

El ala comunista del Gobierno bipartito de Pedro Sánchez se ha movilizado para promover una marcha el próximo domingo contra el Rey con motivo del décimo aniversario de su proclamación. Los socios del PSOE que convergen en Sumar están agitando esta convocatoria no sólo con llamamientos a través de las redes sociales, sino también realizando actos informativos en distintos territorios. También miembros de Podemos -como el ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias- vienen difundiendo esta «marcha republicana» bajo el lema «Felipe VI, el Último».

En concreto, está previsto que el próximo domingo 16 de junio al mediodía tres columnas de manifestantes confluyan en Cibeles y se dirijan juntas hasta la Puerta del Sol tras haber partido desde Colón (norte), Puerta de Alcalá (este) y Neptuno (sur). Para esta cita se están fletando autobuses desde distintas comunidades autónomas.

Entretanto, este martes tendrá lugar en Cáceres una presentación de esta marcha en la que participará Margarita González-Jubete, militante de IU y ex concejal comunista en el Ayuntamiento de esta ciudad extremeña. El cartel de esta charla ha sido difundido en redes sociales por la cuenta oficial de Izquierda Unida Cáceres.

En los últimos meses, los promotores de esta marcha contra el Rey han ido celebrando asambleas informativas en numerosos puntos de la geografía española. Por ejemplo, el pasado 19 de abril tuvo lugar uno de estos actos de presentación en Barcelona y estuvo encabezado por el actual diputado de Sumar y secretario primero de la mesa del Congreso, Gerardo Pisarello. Este parlamentario ya protagonizó un incidente a cuando siendo edil de Barcelona en Comú impidió que los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de la Ciudad Condal desplegaran una bandera española en el balcón del consistorio durante los actos del Día de la Mercé.

En su intervención el pasado 19 de abril, Pisarello declaró que «a pesar de que hoy hay más diputados y diputadas republicanas en el Congreso que nunca, nosotros creemos, como están planteando los compañeros y compañeras que impulsan la marcha, que ha llegado la hora de que la calle hable, de que la ciudadanía fuerce a las instituciones a dar un paso más para que la impunidad de la Monarquía se acabe».

De esta manera, Barcelona en Comú, integrada en la coalición Sumar de la que ayer dimitió como coordinadora la vicepresidenta primera del Gobierno, Yolanda Díaz, tras su batacazo en las elecciones europeas del 9J, es una de las más de cien organizaciones, junto a otros colectivos políticos y plataformas de activistas, que se han adherido a esta convocatoria. Así, en el listado de firmantes figuran, entre otros, Izquierda Unida (IU), Izquierda Socialista, Izquierda Republicana, Partido Comunista de España (PCE), Podemos, Zaragoza en Común, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) o Verdes Equo.

El manifiesto de esta marcha contra el Rey, titulado «Felipe VI… ¡10 años bastan!», contiene ataques e insultos al monarca. Así, señala que «la monarquía representa la corrupción sistemática no como un caso aislado, sino como la característica que ha definido la relación histórica de la Casa de los Borbones con el Estado».

«La monarquía como principio choca con la democracia porque niega la capacidad del pueblo para dirigir el Estado. El poder monárquico no solo es el rey, es también esa minoría privilegiada que manda sin presentarse a las elecciones, que se atrinchera en el aparato del Estado y en los consejos de administración de grandes empresas y no acepta la soberanía popular», añade el comunicado.

Por ello, los promotores sostienen que «el próximo 16 de junio de 2024 saldremos a las calles ‘a pasearnos a cuerpo, que ya es hora’, para anunciar que ante la decadencia de la monarquía la democracia abrirá paso a la república del siglo XXI».

«Guillotinado»

Hace justo diez años, en un programa de televisión, Yolanda Díaz, hoy vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y diputada de Sumar, no sólo se caracterizaba por pedir un «proceso constituyente», sino que además se lamentaba de que la monarquía española no hubiese pasado por la guillotina en el pasado. «Y pena que, efectivamente, nuestro Rey o nuestra historia, no haya tenido la suerte histórica y profunda, civil también, de haber cortado la cabeza, guillotinado, a un Rey. Seguramente los hechos, si fueran así, serían diferentes, sin lugar a dudas, nuestra historia sería distinta», expresó.

Por su parte, la actual ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de Izquierda Unida, llegó a calificar a la monarquía española durante la pandemia de corononavirus, siendo ella eurodiputada, como «una infección hereditaria y corrupta contra la que sí tenemos una vacuna». Lo escribió de este modo en un mensaje en redes sociales con el lema «Ni virus Ni Corona».