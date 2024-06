Una juez llama a declarar a Echenique por un tuit donde acusaba a los sacerdotes católicos de pedofilia

El Juzgado de Instrucción Número 38 de Madrid ha abierto diligencias previas contra el ex diputado de Podemos Pablo Echenique por un presunto delito de discriminación a raíz de un mensaje que publicó en las redes sociales contra los sacerdotes de la Iglesia. La juez le ha citado también a declarar. «Estadísticamente, es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que que delinca una persona migrante», afirmó el ex dirigente de la formación morada.

«Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria», apostilló Pablo Echenique. El ex portavoz de Podemos en el Congreso se pronunció de esta forma sobre las declaraciones que realizó por aquel entonces el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, en contra de la inmigración ilegal masiva.

Estadísticamente, es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria. https://t.co/b23H6NZm0s — Pablo Echenique (@PabloEchenique) May 10, 2024

Sanz Montes se pronunció sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso que se aprobó el día anterior en la Cámara Baja para que más de 500.000 inmigrantes ilegales fuesen regularizados de forma extraordinaria. «En España no caben todos. No podemos decir buenistamente, sin fronteras, que vayan pasando porque no caben físicamente todos. Ojalá pudiéramos acoger a todo aquel que lo necesita para vivir su vida dignamente y con posibilidad de supervivencia, pero el hecho es que no cabemos todos. Quizás caben más de los que estamos admitiendo, pero no todos», aseguró.

«Dentro de esta especie de apertura buenista, se nos puede colar gente que son indeseados. Porque vienen con su carnet terrorista, porque vienen con su tráfico de cosas, tráfico de blancas, tráfico de drogas, tráfico de armamento etc… Tenemos el derecho y el deber de poner un criterio, una normativa, para decir cuántos podemos honestamente admitir y con qué reglas del juego lo hacemos. Si hay una ley que lo regula en este sentido, lo apoyamos. Ahora, no cayendo en esa especie de populismo acogedor que termina recogiendo lo que no deseamos», afirmó el arzobispo de Oviedo en unas declaraciones recogidas por La Voz de Asturias.

La juez Hortensia Domingo de la Fuente Juzgado de Instrucción Número 38 de Madrid ha abierto diligencias previas contra Pablo Echenique, tras admitir a trámite una denuncia de Abogados Cristianos, por su mensaje publicado en las redes sociales contra los sacerdotes. La juez considera que los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». También ha citado a declarar al ex portavoz de Podemos en el Congreso.

La magistrada ha acordado, entre las diligencias a practicar, oficiar a la Policía Nacional para que «participe el domicilio del investigado» y, una vez obtenido, «cítesele para prestar declaración». Además, ha ordenado que se recabe hoja histórico-penal del denunciado a través del Registro Central de Penados y Rebeldes.

La presidenta de Abogados Cristiano, Polonia Castellanos, ha sostenido que «no es propio de un país democrático que por rezar se pueda pedir hasta prisión para un ciudadano mientras los políticos a los que pagamos con nuestros impuestos pueden atacar, insultar, vejar y dirigir discurso de odio contra los católicos sin que nunca pase nada».

Las dos condenas de Echenique

Pablo Echenique ha sido condenado en firme por la justicia hasta en dos ocasiones. La primera por no pagar la Seguridad Social a su asistente y pagarle en negro, sentencia ya firme después de que el ex dirigente de Podemos desistiera de presentar recurso.

La segunda vez que Echenique fue condenado por los tribunales fue por las acusaciones que vertió contra un hombre asesinado por una candidata de Podemos. Echenique no dudó en calificarle como «violador», incurriendo en un delito de intromisión ilegítima al honor ya que ningún tribunal sentenció al fallecido ni le calificó como violador. Echenique tiene que pagar una multa de 80.000 euros y leer la sentencia en rueda de prensa.

En concreto, el ex dirigente de la formación morada atentó contra el honor de Manuel López, a quien en 2019 acusó de haber violado a la entonces candidata de Podemos a la Alcaldía de Ávila, Pilar Baeza. López fue asesinado en 1990 en un crimen por el que fue condenada como cómplice la que fuera aspirante de la formación morada.

Pese a que no existe ninguna prueba de que López agrediera sexualmente a Baeza, Pablo Echenique aseguró ante los medios de comunicación que 35 años antes «fue una mujer violada».