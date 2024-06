La Complutense borra el curso de verano de Begoña Gómez tras el escándalo de su imputación

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) no ha incluido en su programación de los cursos de verano de El Escorial el que estaba organizando Begoña Gómez a través de su cátedra de Transformación Social Competitiva. La cancelación coincide con la imputación de Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por las cartas de recomendación que firmó para que su socio, Carlos Barrabés, reforzase sus opciones en varios contratos del Gobierno, que acabó llevándose, valorados en 10,2 millones.

Según ha podido saber este periódico, el curso dirigido por la mujer de Sánchez -y previsto para el próximo mes de julio- no se celebrará finalmente. La propia Begoña Gómez llegó a reunirse con la directora de los cursos de la Complutense para consensuar los detalles de esta jornada, incluida inicialmente en la programación de la universidad madrileña. Los cursos de verano, que se celebran en la localidad de San Lorenzo de El Escorial, son una de las actividades más reconocidas y de mayor prestigio de la Universidad Complutense, y cumplen este año su edición número 37. En ellos, participan expertos en distintas áreas, además de dirigentes políticos, como ministros y altos cargos del Gobierno.

La esposa del presidente socialista tenía ya avanzado el curso ahora cancelado, que organizaba de la mano de uno de sus colaboradores en la cátedra, CE Consulting, una de las mayores consultoras especializadas en la captación de fondos públicos para las pymes. Gómez asumía las funciones de dirección del curso, que versaba sobre la aplicación empresarial de los llamados criterios ASG, que se utilizan para evaluar el desempeño de las organizaciones en sostenibilidad.

Fuentes de la Complutense justifican la decisión en que «como e s normal en una actividad de esta envergadura, la planificación de los cursos ha sufrido múltiples cambios a lo largo de todo el proceso».

Tras la cancelación del máster

La cancelación de este curso se suma a la del máster de Transformación Social Competitiva que Gómez codirigía en la Complutense y que, como avanzó OKDIARIO, no volverá a impartirse el próximo curso. Según la universidad pública, los responsables de la titulación no han solicitado su continuidad, lo que ha llevado a suprimirlo. En los últimos meses, varias empresas habían comunicado a Gómez la decisión de no seguir colaborando con sus actividades docentes. La experta en marketing aún retiene el otro título que codirige en la Complutense, orientado a la captación de fondos públicos y privados para las ONG.

Gómez ve así mermada su proyección académica, en pleno escándalo por su imputación. La mujer de Sánchez ha sido llamada a declarar el próximo 5 de julio, por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que la investiga por tráfico de influencias y corrupción. La citación, no obstante, está en el aire después de que la Fiscalía Europea haya reclamado al juez asumir la investigación al estar los contratos adjudicados a Barrabés financiados con fondos UE.

El magistrado también ha citado, en este caso para el domingo 16 de junio, a los directivos de Red.es, implicados en las adjudicaciones, entre ellos, David Cierco, quien era director general de la empresa pública. Como reveló este periódico, Barrabés y Cierco mantenían una estrecha relación en el momento en que se llevó a cabo la contratación. Cierco formaba también parte del círculo más estrecho de Pedro Sánchez y del equipo de Miguel Sebastián, que facilitó al jefe del Ejecutivo la confección de su polémica tesis doctoral. Sánchez, por su parte, conocía también a Barrabés por sus estancias en Benasque, una localidad pirenaica de Aragón, destino habitual del dirigente socialista para esquiar.

El juez también quiere interrogar a Barrabés aunque, en este caso, lo hará en el hospital en el que está ingresado por el agravamiento de la enfermedad que padece.