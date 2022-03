Un informe elaborado por Guardia Civil y Policía Nacional sobre las conversaciones intervenidas para desatar la Operación Titella recoge una conversación telefónica en la que una trabajadora del productor José Luis Moreno lee a otra literalmente un mensaje del millonario Alejandro Roemmers, multimillonario argentino y financiador de la serie de Moreno, en la que éste advierte de que «estoy dispuesto a todo si me siento engañado y no recibo al menos algunos capítulos». El mensaje habría sido enviado por Roemmers la noche del 7 de enero de 2021 a Moreno.

Hay que recordar que la Operación Titella fue una intervención policial de gran envergadura ejecutada en julio de 2021 y donde se detuvieron a 50 personas, en la que Policía y Guardia Civil acusa al productor José Luis Moreno y otros de liderar una organización criminal para estafar a particulares y entidades bancarias y de blanqueo de capitales entre otros delitos económicos.

Alejandro Guillermo Roemmers es un escritor y empresario argentino que invirtió hasta 35 millones de euros en la serie «Glow and Darkness» basada en la vida de San Francisco de Asís a través de la sociedad Dreamlight Productions. Primero con una participación al 50 por ciento junto a Moreno que posteriormente fue ampliada hasta el 60 por ciento. Roemmers declara este miércoles en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional como perjudicado, una semana después de que lo hiciese José Luis Moreno. Roemmers sería un gran danmificado por la organización de Moreno si se demuestra que parte de esos 35 millones de euros no fueron invertidos en la serie sino desviados a otros gastos del productor madrileño.

Según el informe de 20 de enero de 2021 elaborado por la Unidad de Policía del DAO VII de Guardia Civil de Cataluña y por el Grupo IX de UDEF de la Policía Nacional de Madrid el día «8/01/2021 a las 13:17:23 horas, Beatriz Sánchez realiza llamada a Rosa Santamaría y dice que le va a leer el mensaje que Alejandro (Roemmers) le envió anoche a José Luis Moreno (…)».

Beatriz Sánchez es la abogada encargada de llevar asuntos laborales de José Luis Moreno y Rosa Santamaría es una empleada de confianza del productor madrileño. Beatriz leyó literalmente el mensaje a Rosa enviado por Roemmers a Moreno y cuya transcripción fue recogida en el informe policial: «Lo importante es que muestres todo lo que tenemos realizado para evaluar exactamente lo que nos falta. Esto debería hacerse a la mayor brevedad posible para ver si es posible evitar la insolvencia y el inicio de procesos legales. Mientras tanto José Luis necesito que seas muy preciso con las siguientes respuestas a las siguientes preguntas que te hago».

Eran los primeros días del año 2021 y el empresario comenzaba a ponerse nervioso puesto que el contrato firmado en 2018 especificaba que el capítulo 1 de la serie debía ser entregado en diciembre de 2020, un plazo que el productor había incumplido.

Por eso Roemmers insiste: «primero: que día exactamente nos entregarás el primer capítulo completamente terminado y listo para ser exhibido, con color, sonido, efectos especiales, doblaje, etc… Es decir, completamente terminado. Segundo: qué día nos entregarás también completamente terminados los capítulos 2 y 3 como prometiste. Tercero: qué día recibiremos también completamente terminados los 7 restantes para completar los 10 capítulos. Cuarto: qué día nos reentregarás los 3 últimos para terminar los 13 de la primera temporada. ¿Realizarás antes del 11 de enero aporte económico a la sociedad Dreamlight y de qué monto? ¿Con qué bienes estás dispuesto a garantizar la entrega de los 13 capítulos y en qué fechas sin endeudar a la sociedad?»

Luego Roemmers endurece el tono del mensaje: «en base a tu respuesta y comentarios deberé tomar la decisión de apoyarte para seguir o dejar que los abogados tomen el control de la situación, porque no has hecho nada de lo que te pedí, ni has aportado dinero fresco a la sociedad, ni has firmado un entendimiento con Joseph (Fay, administrador nombrado por Roemmers) aportando tranquilidad y haciéndote responsable de los pagos futuros y la entrega de la primera temporada. Es lamentable después de haber aportado dinero durante más de dos años, que esté pidiendo un primer capítulo y lidiando con abogados y con una insolvencia. Como te dije estoy dispuesto a todo, si me siento engañado y no recibo al menos algunos capítulos a la mayor brevedad posible, sin más aportes de ningún tipo ni concesiones de prestamistas usureros. (…) está acabando el tiempo y el dinero y yo no voy a aceptar que esto se quede así. 32 millones a cambio de nada salvo un guión inconcluso y tráiler que según los expertos que he consultado carecen de la calidad y la intensidad y espectacularidad que tú me has dicho para vender una serie a más de 3 millones por capitulo» y amenaza de nuevo que «o recibo en fechas cercanas algunos capítulos de gran nivel o dejo a Joseph totalmente libertad para que tome las medidas legales que estime necesarias para proteger su nombre y el mío, y que sea un juez con expertos el que haga una completa investigación de todo lo realizado».

El mensaje del millonario argentino a José Luis Moreno termina haciendo referencia al intento de buscar un director nuevo para la serie: «Lo lamento pero tu negativa a dar seguridades o aportar o colaborar con directores independientes como Roland no nos deja otra alternativa. Buenas noches y por el bien de todos espero tu honesta colaboración para salir de esta situación. Un abrazo».