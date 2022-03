La declaración de más de tres horas del productor José Luis Moreno en la Audiencia Nacional el pasado 17 de febrero desveló que su situación financiera actual no es todo lo boyante que se le supone. El productor llegó a declarar que «hay una cosa que no quería decir y no tengo más remedio que decir. Para poder hacer la compra del día a día, mi hermana y mi madre y mi sobrina han tenido que hipotecar su casa».

El productor televisivo dejó también algunas incógnitas durante su comparecencia, como cuando dijo: «estoy teniendo un respeto infinito en no decir cosas que le harían cisco al señor Roemmers». Alejandro Roemmers es el multimillonario argentino que prestó 35 millones de euros a Moreno para la producción de «Glow and Darkness» y que ahora se ha convertido en acusación particular dentro del proceso tras las detenciones en la Operación Titella. José Luis Moreno, que está acusado de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, llegó a defenderse sobre la acusación de estafa a Roemmers y se justificó diciendo que «incluso me mandó tres personas de Argentina para controlar hasta el gasto en agua».

Moreno respondía así a las preguntas de la Fiscalía y de las acusaciones cuando le preguntaban sobre el presunto desvío de dinero que aparecería en las anotaciones de su agenda referentes a los capítulos uno, dos, tres y cuatro de «Glow and Darkness» donde ponía «para mi 900.000 euros, para los argentinos 1.900.000 euros» con las mismas partidas.

«Mire usted, el para mí o para ellos en este momento es que no se lo puedo ni discutir, porque para mí no es para mí, porque si no, yo no estaría así» y en ese momento es cuando dice: «hay una cosa que no quería decir y no tengo más remedio que decir para poder comprar la compra de los días. Mi hermana y mi madre y mi sobrina han tenido que hipotecar su casa. Si yo hubiera estado acumulando dinero de esta serie no estaría en esta situación, ni dirían que vale mucho más de lo que vale». Y poco después añadió que «no puedo ser normal cuando me han llevado a la guillotina».

En general la declaración de Moreno cuando se le preguntó sobre Roemmers fue siempre favorable al inversor argentino, pero deslizó en un par de ocasiones algunas frases que podrían mostrar su resentimiento con el millonario: «Quería intervenir (Roemmers) en los guiones de Francisco de Asís, y aunque intervino en un 3% yo le reconocí un 30%», «Roemmers me dinamitó para que abandonase» o «el señor Roemmers me ha llamado muchas veces, muchas, para cosas que mejor no digo aquí».