Sira Rego anuncia su candidatura para liderar Izquierda Unida

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado su candidatura para dirigir la Coordinación Federal de Izquierda Unida (IU), la dirección del partido. Esta asamblea federal tendrá lugar los días 18 y 19 de mayo con el objetivo de buscar un nuevo liderazgo dentro del partido tras la marcha de Alberto Garzón, el que fuera coordinador federal de IU desde junio de 2016 hasta el pasado mes de noviembre y ex ministro de Consumo. Izquierda unida busca también renovar su propuesta política.

«Hoy presento mi candidatura a la Coordinación Federal de Izquierda Unida. Te quiero pedir tu apoyo para construir una IU valiente y combatida», ha afirmado Sira Rego en un mensaje colgado en las redes sociales. Este mensaje va acompañado de un vídeo en el que explica por qué necesita el apoyo de los militantes para abrir una nueva etapa en el partido.

Hoy presento mi candidatura a la coordinación federal de @IzquierdaUnida. Te quiero pedir tu apoyo para construir una IU valiente y combativa. Si quieres acompañarme y participar, entra en https://t.co/Tla490Qlzd#ArribaLasQueLuchan ✊🏼 pic.twitter.com/grevsBfPvY — Sira Rego 🔻 (@sirarego) March 13, 2024

El lema presentado por la ministra del Gobierno es «Arriba las que luchan». Además, se ha creado una página web con el mismo nombre para defender su candidatura a dirigir Izquierda Unida. El cónclave de la formación tendrá lugar los días 18 y 19 de mayo, en vísperas de las elecciones europeas y prácticamente dos meses después de que Sumar haya desplegado su asamblea fundacional, prevista para el 23 de marzo.

Desde la cúpula de IU ya se indicó que se iba a trabajar para «lograr una propuesta política y candidatura a la Ejecutiva del partido de consenso». También se facilita la presentación de propuestas alternativas hasta el próximo 29 de abril al requerirse solo el aval del 2% de las bases de Izquierda Unida. Por el momento, la de Sira Rego es la única candidatura que se ha presentado para la asamblea federal.

Alianza con Sumar

El secretario de Organización de IU y coportavoz de la comisión preparatoria de este proceso congresual, Ismael González, ya defendió anteriormente que uno de los puntos principales del debate dentro de la formación es la alianza con Sumar, así como el desarrollo de la construcción del partido liderado por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. «Este tema es algo correcto y bueno», afirmó Gónzalez de cara a la asamblea federal de IU que tendrá lugar en mayo.

En Izquierda Unida ven a Sumar como «el sujeto político en el que se vehículará esa confluencia de formaciones y personas de la sociedad civil». También consideran que la mejor fórmula «para la convivencia» para todas las organizaciones políticas que quieren integrarse en Sumar consiste en una «federación de partidos» sin «asimetrías entre partidos y territorios», así como tener «mecanismos de coordinación que respeten la autonomía de todos los actores».

Dentro de esa «federación de partidos», Izquierda Unida se marca como meta «potenciar el reforzamiento» de la formación, así como la «implantación territorial, presumiendo de su arraigo municipalista», y la «solidez organizativa», pero «sin aislamiento ni corporativismo».

La salida de Garzón

Alberto Garzón dejó la dirección de Izquierda Unida el pasado 17 de noviembre, justo un día después de que se efectuara su salida del Gobierno de Pedro Sánchez después de que se formarse el nuevo Ejecutivo tras las elecciones generales del 23 de julio.

El que fuera ministro de Consumo no formó parte de las listas electorales de Sumar para los comicios del 23J, tras haber sido diputado en el Congreso durante 12 años. «No sólo cederé el testigo dentro del Consejo de Ministros, sino que también cesaré mi responsabilidad como coordinador de IU. Se trata de una decisión muy meditada y que formaba parte de la hoja de ruta que personalmente asumí hace tiempo. He esperado a este momento para sincronizar mi decisión final con el cambio de fase política», señaló en una carta dirigida a la militancia de IU con la que anunció su dimisión.

En esta misiva, Alberto Garzón aseguró que dejaba el cargo de una organización «consolidada» con «capital político imprescindible para el futuro del país».

Garzón sonó como posible incorporación a Acento, la consultora sobre asuntos públicos fundada y dirigida por el ex dirigente socialista José Blanco. Sin embargo, renunció a fichar por esta entidad por las presiones recibidas desde Sumar e Izquierda Unida.

«Tras la incomprensión suscitada en el espacio político, y con la intención expresa de no dañar a las organizaciones a las que tanto tiempo y energía he dedicado de mi vida, anuncio mi renuncia a incorporarme como tenía previsto», anunció en redes sociales el ex ministro de Consumo y ex coordinador federal de IU.