Garzón renunciará a fichar por Acento, el lobby de José Blanco, tras recibir presiones de IU y Sumar

El ex ministro de Consumo y ex coordinador de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, renunciará a incorporarse a Acento, la consultora sobre asuntos públicos fundada y dirigida por el ex dirigente socialista José Blanco, tras las presiones recibidas desde Sumar e Izquierda Unida tras conocerse este lunes su fichaje.

Garzón -que es economista y cuenta con un posgrado en Economía Internacional y Desarrollo- tenía previsto asumir la Dirección de Prospectiva GeoPolítica de Acento próximamente, una vez que la Oficina de Conflictos de Intereses lo autorizase, trámite que es preceptivo para nuevas actividades de ex altos cargos del Gobierno. Garzón pretendía compatibilizar este trabajo con sus proyectos de carácter académico, así como colaboraciones con medios de comunicación.

Sin embargo, según ha podido saber este periódico, el ex dirigente de IU no se incorporará finalmente al puesto, debido a las críticas que ha generado el fichaje en el entorno de su propio partido y de Sumar.

Garzón dejó la primera línea política hace unos meses, renunciando a presentarse a las elecciones generales tras 12 años como diputado. Al acabar su mandato en el anterior Ejecutivo de coalición, en diciembre del año pasado formalizó su dimisión al frente de IU, donde ostentaba la coordinación federal desde 2016.

En una carta a la militancia de IU, explicó que su renuncia al frente del partido era una decisión «muy meditada» y que formaba parte de la hoja de ruta que personalmente asumió hace tiempo. También dijo que la política entraba en una nueva fase tras las generales y que daba «un paso a un lado», para hacer política desde la «trinchera», como un militante de base.

Por otro lado, manifestó también que la primera línea política era muy sacrificada y no estaba exenta de «costes». «Durante todos estos años he visto lo mejor y lo peor de la política, y ambas cosas me han atravesado implacablemente», reconoció a su militancia.

La consultora Acento tiene como CEO y socio fundador a José Blanco, ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente de la formación socialista.

En su organigrama también figura como presidente el ex dirigente del PP Alfonso Alonso. La firma, que se define como consultora especializada en el ámbito público, celebraba el fichaje de Garzón para «potenciar la diversidad y la perspectiva del servicio a los clientes» en «tiempos singulares que requieren de un angular lo más amplio posible».

Garzón recibe actualmente una indemnización de 5.165,22 euros al mes, correspondiente a su cargo de ex ministro, de acuerdo con la Ley 3/2015 del alto cargo en la Administración del Estado.

Durante su paso por el Gobierno de coalición demostró su afinidad a Yolanda Díaz en su enfrentamiento con Pablo Iglesias. En respuesta, la vicepresidenta segunda facilitó la incorporación al actual Ejecutivo de Sira Rego, actual ministra de Juventud e Infancia y sucesora de Garzón al frente de IU.