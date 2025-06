Santos Cerdán ha disfrutado de 8 días para destruir pruebas

Casi 200 horas. Ese es el tiempo que ha tenido Santos Cerdán para poder destruir pruebas. Desde la publicación, el pasado jueves, del informe de la UCO que le señalaba dentro del escándalo de corrupción, hasta el registro efectuado este viernes en la sede del PSOE, el que fuera secretario de Organización del partido de Pedro Sánchez, ha podido acceder libremente durante estos ocho días a sus despachos -tanto el de Ferraz como el del Congreso de los Diputados-, así como su casa, con el consiguiente riesgo de destrucción de pruebas.

El pasado jueves, tras la publicación del informe de más de 400 hojas dónde se recogían las grabaciones realizadas por Koldo García que documentan cómo Cerdan ha gestionado el reparto de comisiones millonarias derivadas de contratos públicos adjudicados irregularmente, el diputado socialista anunciaba que había decidido «presentar la dimisión» de todos sus cargos. «También haré entrega de mi acta de diputado», añadió, alegando que lo hacía para poder dedicarse en exclusiva a su defensa.

Sin embargo, el viernes, el registro del Congreso de los Diputados cerraba sin que el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez hubiese dejado su escaño. Algo que no hizo hasta el lunes, cuatro días después del informe. Esta estrategia dilatoria le permitió mantener temporalmente el aforamiento y así evitar potenciales registros o una eventual detención, que ahora sí podrían darse. En este tiempo, el acceso a las instancias personales de Cerdán estaba cercado por su condición de aforado, por lo que la posibilidad de destruir más pruebas que le impliquen en el denominado caso Koldo quedaba abierta.

Una maniobra que cobra ahora especial relevancia, después de que este viernes, la UCO haya entrado en la sede nacional del PSOE en la madrileña calle de Ferraz para clonar la cuenta de correo del ex secretario de Organización del partido, Santos Cerdán. Lo hace por orden de un auto del juez instructor del caso en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.

También exige al PSOE que facilite «el acceso y grabado (clonado) de cualquier otra cuenta de correo que pudiera hallarse, empleada exclusivamente por don Santos Cerdán». Por otra parte, el escrito judicial pide «el acceso a las cuentas de correo como el clonado de las mismas se efectuará por agentes de la fuerza actuante y bajo su control y supervisión».

Sin embargo, el juez sí rechaza registrar los domicilios de Cerdán en base a este riesgo de destrucción de pruebas. «El objeto de que se practiquen sendas diligencias de entrada y registro en el domicilio personal y en el despacho profesional del investigado don Santos Cerdán León, no ha lugar al mismo. Se trata de una diligencia que, limitativa de derechos, no se considera útil en este momento. Ciertamente, el eventual riesgo de destrucción de pruebas no se conjuraría de acordarse ahora, en particular cuando, ya ha tenido varios días atrás, conocimiento previo de la existencia de la investigación», reza el auto.

Despacho en Ferraz

Cerdán aprovechaba el fin de semana para vaciar y limpiar su despacho en la sede socialista. Algo que Ferraz ha permitido, pese al riesgo de que el que fuera hombre de confianza de Pedro Sánchez destruyera pruebas sobre la trama. Y es que, a pesar de que el demoledor informe de la UCO se conoció el pasado jueves y Cerdán presentó su dimisión ese mismo día, todavía no ha entregado su acta de diputado, lo que le permite continuar aforado, evitando así una posible detención. No lo hará hasta mañana, lunes 15 de junio.

Santos Cerdán acudió este sábado a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para vaciar completamente su despacho, utilizando el coche oficial y los escoltas que aún mantiene pese a su dimisión en diferido. La visita fue autorizada por la Ejecutiva Federal del PSOE que preside Pedro Sánchez, permitiendo que recogiera pertenencias que «podían ser claves para la investigación judicial en curso».