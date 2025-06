Casi 24 horas después de anunciar la dimisión de todos sus cargos, el ya ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, sigue sin presentar su acta como diputado en la Cámara Baja. El Partido Popular denuncia que se trata de una estrategia para mantenerse en su aforamiento e imposibilitar todo tipo de acción judicial en su contra.

Tras un jueves negro en la sede de los socialistas en Ferraz, el que fuera uno de los hombres fuertes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se había comprometido a presentar de manera formal la renuncia a su escaño en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, casi un día después de que un informe de la UCO le haya apuntado en una presunta trama de amaño de contratos y cobro de comisiones, aún no la ha presentado.

Según el PP, Cerdán apura las horas para seguir «protegido en su aforamiento». Fuentes del equipo que preside Alberto Núñez Feijóo, señalan que presuntamente lo esté haciendo en respuesta a una estrategia para combatir «las decisiones que pueda tomar la justicia», y con ello, «evita registros en su domicilio e incluso una posible detención».

Este jueves, a través de una misiva compartida a los medios de comunicación, el que fuera número 3 del PSOE anunciaba su decisión de dimitir como secretario de organización del partido, también presentar baja de todos sus cargos añadidos, señalando que este hubiera sido «el mayor privilegio» en su profesión.

En la misma carta renunciaba también a su acta como diputado en la bancada de los socialistas en la Cámara Baja. Según dijo, para poder dedicarse en exclusiva a su defensa, «y ofrecer todas las explicaciones pertinentes» para demostrar que «jamás» había cometido una ilegalidad, «ni he sido cómplice de ninguna», añadía en su escrito.

No obstante, en los pasillos del Congreso y justo en el momento en que se daba cuenta a los medios del informe de los agentes de la Guardia Civil, el ya ex militante del PSOE se comprometía a dar una rueda de prensa ante los medios de comunicación este viernes a no más tardar, para dar todas las explicaciones pertinentes sobre su presunta participación en la trama. Casi 24 horas más tarde, su convocatoria a los medios tampoco ha llegado.

De 5 a 10 años de cárcel

El aún diputado del PSOE podría enfrentarse sin embargo a condenas que irían desde los cinco hasta los diez años de cárcel, y todo por el presunto cobro de comisiones ilegales en contratos de obra pública. Hechos por los que además tendrá que prestar declaración de manera voluntaria el próximo 25 de junio ante el Tribunal Supremo.

El juez que instruye el conocido como caso Koldo, Leopoldo Puente, concluyó en su auto conocido este jueves que, del informe de los agentes de la UCO, se desprenden «consistentes indicios» sobre su posible participación en la adjudicación ilegal de obras públicas y cobro de mordidas junto al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y quien fuera su asesor, Koldo García.

Según el magistrado, los hechos de los que presuntamente se le acusan podrían constituir sendos delitos de integración en organización criminal, recogido en el artículo 570 del Código Penal, y un segundo delito de cohecho.