Sánchez manipula un informe oficial para ocultar el ‘sorpasso’ de Madrid a Barcelona en vivienda publica

Madrid es la ciudad con el mayor número de vivienda pública destinada a alquiler asequible. Pero el Gobierno no quiere reconocerlo. El Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, ha publicado un informe donde se constata que, desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde, la capital ha incrementado un 44% su parque de vivienda. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez manipula los datos de dicho informe para maquillar el sorpasso de Madrid a Barcelona en el ránking de ciudades que dispone de un mayor número de viviendas en régimen de alquiler asequible.

El Ministerio de Vivienda, a través del Observatorio de Vivienda y Suelo, ha publicado un informe especial llamado Boletín Especial Vivienda Social 2024, donde se recogen una serie de datos oficiales sobre vivienda pública, con tablas e información que demuestran que la ciudad de Madrid es el municipio de España que tiene mayor vivienda de titularidad pública en régimen de alquiler asequible.

Sin embargo, el propio informe manipula los datos, cambiando la cifra de Madrid, para atribuir dicho liderazgo a Barcelona. «Se puede destacar el municipio de Barcelona, con 8.520 viviendas sociales o viviendas de titularidad municipal en régimen de arrendamiento, seguida de Madrid, con 6.304 viviendas, y de Málaga, con 4.311», reza el texto en la página 45 del citado informe.

A pesar de lo que reza el texto a modo de conclusión, como se puede ver en la del texto presentado por Vivienda, el dato de Madrid no es 6.304 viviendas -un dato que no aparece en el informe-, sino 9.082. «Se trata de un intento intolerable de manipulación política a través de un organismo oficial. No puede ser casual que el único error interpretativo sea contra la ciudad de Madrid, para rebajarla por debajo de Barcelona. Por mucho que se intente manipular y enfangar la realidad por parte del Gobierno de Sánchez, los datos son tozudos. Y esto no lo digo yo, sino los datos sin manipular del propio Ministerio de Vivienda», ha sentenciado Álvaro González, delegado de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid.

Así, desde el área de vivienda exigirán por escrito la rectificación inmediata de este informe por parte del Ministerio. «Le pedimos a la ministra y al presidente que cesen en su empeño de denostar a Madrid y se pongan a trabajar por el bien de todos los españoles, empezando por reconocer al municipio que mejor está trabajando en materia de Vivienda, que es Madrid», afirma González

Líder en inversión

En términos económicos, el Ayuntamiento de Madrid es el consistorio que ha destinado mayor inversión a la construcción y mantenimiento de viviendas públicas en los últimos años. Madrid ha invertido más de 811 millones de euros entre 2020 y 2023, bajo el mandato de Almeida. La segunda posición del ranking la ocupa Barcelona, con un presupuesto de poco más de 256 millones de euros en el mismo periodo, es decir, Madrid ha invertido en vivienda en alquiler asequible un 316% más que Barcelona en dicho periodo. Le sigue la ciudad de Málaga, con una inversión que supera los 129 millones de euros en construcción y mantenimiento de vivienda pública.

Además, el Ayuntamiento de Madrid cuenta actualmente con casi 6.200 viviendas en distintas fases de proyecto y ejecución. Entre ellas, se encuentran 2.200 pisos de alquiler que ya han comenzado a licitarse a través del Plan Suma Vivienda que contempla fórmulas de colaboración público-privada para el desarrollo residencial en Los Berrocales y Los Ahijones. Estos datos convierten a Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid en la primera promotora de vivienda pública en España. A estas viviendas podrán acceder personas con ingresos de hasta 3,5 veces el IPREM.