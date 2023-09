Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no parece preocuparle en exceso el clima de cisma interno que se vive en el PSOE a costa de la ley de amnistía que exige Carles Puigedemont y que Moncloa está dispuesta a conceder. En la misma semana en la que Sánchez ha recibido un revolcón de grandes figuras socialistas como el ex presidente Felipe González o el ex vicepresidente Alfonso Guerra, que han llegado a hablar de «deslealtad», Sánchez ha terminado cenando en Moncloa con su banda de pop favorita.

Con una sonrisa de oreja a oreja, y abrazo a dos de los integrantes de Supersubmarina, Sánchez hizo este viernes de anfitrión del que es su grupo de música favorito. Un conjunto originario de Jaén al que Sánchez ha visto en vivo en muchas ocasiones. Hace sólo dos semanas fue visto en compañía de uno de sus integrantes en el Festival de Mijas. La banda dejó los escenarios en tras un grave accidente de tráfico sufrido en 2016.

Sánchez ha dado rienda suelta a su mitomanía abriéndole las puertas del Palacio de la Moncloa a los integrantes de Supersubmarina. Han sido los miembros del grupo el que ha publicado en sus redes la foto con Sánchez a las puertas de la residencia presidencial.

«Secretillos de Estado»

«La vida te tiene reservados episodios cuanto menos… peculiares. Que un presidente del gobierno nos invitase a pasar un rato de charla con él en el Palacio de la Moncloa, lugar que ha sido testigo presencial de la historia reciente de nuestro país, no formaba parte de mi lista de checks», indica en su mensaje Jaime Gandía, guitarrista de la banda.

«Más allá de cuestiones políticas, creo que es un orgullo para toda la banda haber podido disfrutar de una velada como la de ayer. Por supuesto, se trató de un encuentro totalmente informal, con el único propósito de compartir un rato ameno entre amantes de la música. Pudimos charlar sobre nuestro estado actual, nuestra visión de futuro (algún que otro «secretillo de Estado» por aquí) y de la buena situación de la escena musical indie en España, sin dejar pasar la oportunidad de proponer alguna que otra mejora al respecto», continúa en su escrito.

«Sánchez se ofreció a enseñarnos algunos de los salones más importantes del Palacio de la Moncloa y sus jardines (maravillosos, por cierto), contándonos su historia y comentando alguna que otra anécdota curiosa», relata el guitarrista, destacando la faceta fan de Sánchez, que fue capaz de coger el Falcon nada más llegar a Moncloa para acudir al FIB a un concierto de su otra perdición musical: The Killers.

Cisma interno

La cita de Sánchez con su grupo favorito llega en una semana especialmente difícil para el PSOE. La misma en la que figuras como Felipe González y Alfonso Guerra se han pronunciado duramente contra la amnistía, o con la expulsión del histórico Nicolás Redondo Terreros de las filas socialistas.

Según sostuvo esta semana el ex vicepresidente del Gobierno y autor del libro La rosa y las espinas, «la amnistía es la condena de la democracia». Guerra fue especialmente duro contra la amnistía, con el aval de Felipe González, contra el actual líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez.

«Uno defiende lo que defiende su organización, su secretario general, su presidente y lo sigue defendiendo… pero el otro ha cambiado y está defendiendo no una cosa diferente, sino lo contrario», manifestó poniendo como ejemplo el acuerdo con Podemos, su opinión sobre la rebelión o la concesión de los indultos. «Yo no he sido disidente, lo ha sido el otro [Sánchez] que va cambiando», advirtió.

Para el ex vicepresidente del Gobierno, en la actualidad «la amnistía representa la humillación de la sociedad» y «la condena de la transición y la democracia». Algo que en su opinión «buscan desde el año 2015 los jóvenes de la nueva política, un deseo que no es otra cosa que una estafa descomunal».