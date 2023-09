Los 5 intentos imposibles de OKDIARIO para que el PSOE andaluz se posicione sobre la amnistía

Hasta en cinco ocasiones ha intentado OKDIARIO Andalucía que Ángeles Férriz, portavoz del PSOE andaluz (PSOE-A), se posicione por fin sobre la amnistía exigida por Carles Puigdemont para apoyar una investidura de Pedro Sánchez o para que dé su opinión acerca de las críticas vertidas por socialistas como Felipe González o Alfonso Guerra.

Férriz, en este sentido, ha tomado a los periodistas presentes en la sala, a los andaluces y a los socialistas de esta comunidad -es decir, sus votantes-, por tontos. Tanto es así, que la portavoz socialista ha llegado a decir que «ya he respondido en varias ocasiones a esa cuestión» para después regatear constantemente los intentos fallidos de OKDIARIO Andalucía para que verdaderamente dé su opinión sobre la amnistía o, al menos, sobre las opiniones vertidas por el ex presidente del Gobierno, Felipe González, o por el ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, en contra de esta exigencia de Carles Puigdemont.

Expulsión de Redondo

Sobre lo único que sí se han posicionado desde el PSOE-A es sobre la expulsión de Nicolás Redondo. El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha respaldado en varias ocasiones la expulsión del partido del que fuera secretario general del Partido Socialista de Euskadi Nicolás Redondo Terreros, que ha criticado la amnistía a los presos independentistas catalanes que urde Pedro Sánchez para anclarse en la Moncloa. En 2021, entonces como alcalde de Sevilla, Espadas inauguró una calle en la ciudad hispalense en homenaje a Nicolás Redondo padre, ex diputado socialista y ex líder de UGT.

Redondo hijo señaló días atrás que ceder ante las demandas de Puigdemont supondría un ataque a la Constitución: «La amnistía, la llamen como la llamen, deconstruye totalmente el sistema del 78». Este jueves el PSOE anunciaba su expulsión dado «su reiterado menosprecio a las siglas en las que milita».

«Si el PSOE acepta el chantaje de Puigdemont con la amnistía, no sería mi partido», afirmó Redondo el pasado 6 de septiembre. «Hay que mantener la dignidad propia. No se trata de ser indisciplinado ni de jugar como un lobo solitario. Hay momentos determinados en los que uno tiene que jugar con su propia dignidad», apostillaba después en Cope.