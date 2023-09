El clamor contra la amnistía es una realidad cada vez más latente entre la sociedad española. Y en un PSOE anestesiado por la adulación a su líder, a Pedro Sánchez, pocos se atreven a hablar con libertad para seguir opinando lo mismo que han opinado siempre. Menos Alfonso Guerra y Felipe González. Los responsables de la refundación del socialismo actual, este miércoles, han vuelto a coincidir como ponentes en un acto treinta años después. En pleno debate por la concesión de la una ley a medida para los golpistas. Lo que representa, en palabras del ex vicepresidente del Gobierno y autor del libro La Rosa y las espinas, que «la amnistía es la condena de la democracia».

Alfonso Guerra ha sido especialmente duro contra la amnistía, con el aval de Felipe González, contra el actual líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez. «Uno defiende lo que defiende su organización, su secretario general, su presidente y lo sigue defendiendo… pero el otro ha cambiado y está defendiendo no una cosa diferente, sino lo contrario» ha manifestado poniendo como ejemplo el acuerdo con Podemos, su opinión sobre la rebelión o la concesión de los indultos. «Yo no he sido disidente, lo ha sido el otro [Sánchez] que va cambiando» ha dicho con vehemencia.

Crítico con la forma de dirigir el PSOE en la actualidad, Alfonso Guerra ha denunciado que «las estructuras de los partidos han cambiado hacia la verticalidad y los debates han desaparecido». Pero también ha advertido que «esta situación no durará porque no puede durar». Consciente de que sus palabras pueden provocarle la apertura de un expediente disciplinario, e incluso la expulsión de militancia, Guerra ha destacado que «ante el riesgo para la democracia yo no me resigno». Unas palabras que ha suscrito Felipe González.

Respecto a la concesión de la amnistía, Alfonso Guerra y Felipe González han opinado que «hay que preguntarse si es justa, si la merecen, si conviene a la nación y si representa un progreso o un retroceso». Aunque el que fuera secretario general del PSOE ya ha dejado claro que «no cabe la amnistía» además de que supone «saltarse la legalidad».

Para el ex vicepresidente del Gobierno, en la actualidad «la amnistía representa la humillación de la sociedad» y «la condena de la transición y la democracia». Algo que en su opinión «buscan desde el año 2015 los jóvenes de la nueva política, un deseo que no es otra cosa que una estafa descomunal».

Alfonso Guerra ha subrayado que «la amnistía se hace con unanimidad, no con medio parlamento en contra del acuerdo» y ha aprovechado su intervención ante un auditorio completamente lleno para pedir «como socialista y como ciudadano de una democracia, que no se otorgue una amnistía que convertiría en demócratas a los felones que actuaron contra la democracia y que además repiten cada día que volverán a hacerlo». Ha advertido, además, que la concesión de la amnistía «falsificaría la historia» al convertir en represores a demócratas que atentaron contra la libertad, según ha lanzado. A su juicio con esta amnistía se pretende «borrar» un pasado democrático «el de los últimos 45 años» para pasar a un futuro «execrable», ha añadido.