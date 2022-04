El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha humillado ante el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, tras llamarle «Abascal». «Señor Abascal, o mejor dicho, señor Rufián. Discúlpeme, ha sido un lapsus imperdonable. Hay lapsus imperdonables y este lo es», se ha justificado Sánchez entre risas para enmendar su error.

Ha ocurrido durante la Sesión de Control al Gobierno de este miércoles en la Cámara Baja, cuando Rufián le ha preguntado a Sánchez una pregunta sobre el supuesto espionaje a líderes independentistas. Minutos antes, había sido el turno de pregunta del líder de Vox, Santiago Abascal. «Señor presidente, que me espíen, vale, pero que me llame Abascal sí que me fastidia», ha indicado el portavoz separatista durante su turno de réplica al presidente del Ejecutivo.