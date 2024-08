Sánchez y su hermano compraron sus pisos con hipotecas de 7 y 6 millones de pesetas siendo estudiantes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su hermano David Azagra, alto cargo de la Diputación de Badajoz e imputado por la presunta comisión de cinco delitos de corrupción y fiscales, firmaron hipotecas por valor de 7,2 y 6,2 millones de pesetas, respectivamente, para comprarse un piso cada uno en el mismo bloque cuando eran estudiantes. Así consta en la información obrante en el Registro de la Propiedad, a la que ha tenido acceso OKDIARIO. Este periódico reveló este miércoles lo particular de una operación por la que dos hermanos de 20 y 22 años se hicieron con sendos inmuebles el 2 de noviembre de 1994, coincidiendo con su etapa universitaria.

En concreto, la vivienda que adquirió Pedro Sánchez (Madrid, 1972) llevó aparejado «un préstamo hipotecario de 7.291.500 pesetas del principal del préstamo, de las que 3.891.505 pesetas son destinadas a la construcción y 3.400.000 a la financiación de la venta de la finca».

La de David Sánchez (Madrid, 1974), comprada en una planta distinta, pero en el mismo bloque de pisos, tenía una hipoteca de «6.256.920 pesetas del principal del préstamo, de las que 3.356.920 pesetas son destinadas a la construcción y 2.900.000 a la financiación de la venta de la finca». Ambas se firmaron con el Banco Bilbao Vizcaya SA, «estando en vigor hasta el 31 de enero de 2008», según consta en la información registral de estos apartamentos, ubicados en el norte de la capital, en la zona de Tres Olivos.

Si bien la compra ante notario -con la formalización del título de propiedad- se efectuó el 2 de noviembre de 1994, los hermanos fechan la «adquisición» en 1992 en sus declaraciones de bienes y rentas en el Congreso y la Diputación de Badajoz, respectivamente. Todo apunta a que en 1992 se efectuó la compra sobre plano.

Hipoteca vinculada al piso de Pedro Sánchez.

Por entonces, Pedro Sánchez (Madrid, 1972) cursaba su licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales (1990-1995) en el Real Centro Universitario María Cristina de El Escorial, un centro privado vinculado a los Agustinos y adscrito a la Universidad Complutense. Mientras que su hermano David (Madrid, 1974), dos años menor, completó su bachillerato en el colegio jesuita de Cheverus en Maine (EEUU) y obtuvo su licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales en ICADE-Universidad Pontificia Comillas antes de formarse como músico en Rusia, donde adquirió otro piso en 2001.

La vivienda de Pedro Sánchez tiene una «superficie construida aproximada de 41,86 metros cuadrados» (65 m2 con elementos comunes, según Catastro), conformada por «vestíbulo, sala de estar comedor, aseo, cocina y un dormitorio», y lleva aparejada una plaza de garaje de 28,50 metros cuadrados construidos. Mientras que la de David Sánchez, en el mismo bloque, pero en otra planta, cuenta con una «superficie aproximada de 56,43 metros cuadrados» (también 65 m2 con elementos comunes, según Catastro), con similar distribución, indica la información registral. Igualmente, la plaza de garaje correspondiente es de 28,50 metros cuadrados construidos. El precio de mercado de estos apartamentos ronda los 220.000 euros, según distintos portales inmobiliarios. El residencial en el que se ubican dispone de piscina comunitaria, jardín, conserje y sistema de vigilancia.

Donación al hermano de Sánchez

En este contexto, no puede pasar inadvertida la figura del padre del inquilino de la Moncloa, puesto que ya ha aparecido relacionada con el patrimonio de al menos su hijo pequeño, David Azagra. En el informe de Hacienda remitido a la juez de Badajoz que investiga al hermano de Sánchez, figura que éste recibió una donación de 240.000 euros de su progenitor, Pedro Sánchez Fernández, apenas un mes antes de comprarse un palacete a reformar en Elvas (Portugal). La Agencia Tributaria señala que el «valor de adquisición» de este inmueble fue justamente 240.000 euros. Al piso de Madrid le atribuye un valor catastral de 78.259,89 euros, y al garaje anexo, 9.632,86 euros.

Hipoteca vinculada al piso de David Sánchez.

Asimismo, como ha publicado OKDIARIO, el afamado coreógrafo Nacho Duato recordó de esta manera en 2020 en una entrevista para la publicación Vanity Fair la etapa en la que coincidió con David Sánchez Pérez-Castejón en Rusia: «Su padre me dijo: ‘Está estrenando composición en el Conservatorio Rachmaninov, por qué no lo saludas’. Era guapísimo, más que Pedro. Leía mucha poesía. Su padre le había comprado un piso. Entablamos amistad y me hizo una composición, pero hemos perdido el contacto», contó el coreógrafo. Hacienda dice en su informe que el piso con el que se hizo Azagra en 2001 en San Petersburgo (Rusia) tuvo un «valor de adquisición» de 42.056,32 euros. Duato ya conocía a Pedro Sánchez Fernández de antes, de su etapa como gerente en el INAEM.

Pedro Sánchez y su hermano han obtenido ingresos por el alquiler de estos pisos. El arrendamiento de estos apartamentos ronda los 1.100 euros. El propio documento de la Agencia Tributaria remitido a la juez de Badajoz que investiga a David Azagra señala que «el único inmueble de su propiedad ubicado en Madrid se encuentra cedido en arrendamiento a terceros».