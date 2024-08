Sánchez y su hermano compraron un piso cada uno el mismo día y en el mismo edificio siendo estudiantes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su hermano David, alto cargo de la Diputación de Badajoz e imputado por la presunta comisión de hasta cinco delitos de corrupción y fiscales, se compraron un piso cada uno en Madrid el mismo día y en el mismo bloque, cuando ambos eran estudiantes. Los dos dan cuenta de tales inmuebles (junto a sus respectivos garajes) en sus declaraciones de bienes en el Congreso y en la Diputación de la Badajoz, si bien el cruzado de esta información realizado por OKDIARIO en base a los datos obrantes en el Registro de la Propiedad, revela lo particular de esta operación por quienes se encontraban en etapa universitaria, con 22 y 20 años, respectivamente.

Según ha podido saber este periódico, la compra ante notario -con la formalización del título de propiedad- se efectuó el 2 de noviembre de 1994, aunque en sus declaraciones de bienes los hermanos cifran la «adquisición» en 1992. Por entonces, Pedro Sánchez (Madrid, 1972) cursaba su licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales (1990-1995) en el Real Centro Universitario María Cristina de El Escorial, un centro privado vinculado a los Agustinos y adscrito a la Universidad Complutense. Mientras que su hermano David (Madrid, 1974), dos años menor, completó su bachillerato en el colegio jesuita de Cheverus en Maine (EEUU) y obtuvo su licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales en ICADE-Universidad Pontificia Comillas antes de formarse como músico en Rusia, donde adquirió otro piso en 2001.

Pedro Sánchez y su hermano han obtenido ingresos por el alquiler de estos pisos, ubicados en mismo residencial del norte de Madrid. OKDIARIO publicó el año pasado los detalles de este arrendamiento del jefe del Ejecutivo contrastando in situ la documentación oficial. Este inmueble, que se encuentra en la zona de Tres Olivos, ha sido una fuente de ingresos extra para Sánchez, ya que lo tiene continuamente arrendado. «Ahora lo usa una joven pareja, antes hubo una estudiante que tenía un perro, y antes que ella, una mujer», según explicó un vecino a este periódico en mayo de 2023. Estos pisos se alquilan por alrededor de 1.100 euros al mes. En su declaración de bienes como diputado, presentada en agosto del año pasado, Sánchez reflejó rentas en concepto de «arrendamientos de inmuebles» por importe de 12.845 euros en el ejercicio anterior.

Por su parte, el músico David Azagra -como se hace llamar artísticamente- también ha tenido alquilado este piso, según consta en el informe elaborado por Hacienda a instancia del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. El documento de la Agencia Tributaria, al que ha accedido OKDIARIO, señala que «el único inmueble de su propiedad ubicado en Madrid se encuentra cedido en arrendamiento a terceros». En su autoliquidación por el IRPF de 2019 consta como fecha de compra el 2 noviembre de 1994, según Hacienda, que atribuye a este piso un valor catastral de 78.259,89 euros, y al garaje, 9.632,86 euros. En ambos casos, tras la compra de estos apartamentos (que eran obra nueva entonces), quedó una hipoteca bancaria.

La vivienda de Pedro Sánchez tiene una «superficie construida aproximada de 41,86 metros cuadrados» (65 m2 con elementos comunes, según Catastro), conformada por «vestíbulo, estar comedor, aseo, cocina y un dormitorio», y lleva aparejada una plaza de garaje de 28,50 metros cuadrados construidos. Mientras que la de David Sánchez, en el mismo bloque, pero en otra planta, cuenta con una «superficie aproximada de 56,43 metros cuadrados» (también 65 m2 con elementos comunes, según Catastro), con similar distribución, indica la información registral. Igualmente, la plaza de garaje correspondiente es de 28,50 metros cuadrados construidos. El precio de mercado de estos apartamentos ronda los 220.000 euros, según distintos portales inmobiliarios. El residencial en el que se ubican dispone de piscina comunitaria, jardín, conserje y sistema de vigilancia.

Portugal y Rusia

Se da la circunstancia de que la figura del padre del inquilino de La Moncloa ya ha aparecido relacionada con el patrimonio de al menos su hijo pequeño, David Azagra. En el informe de Hacienda remitido a la juez de Badajoz figura que el hermano de Sánchez recibió una donación de 240.000 euros de su progenitor, Pedro Sánchez Fernández, apenas un mes antes de que el músico comprara un palacete a reformar en Elvas (Portugal). La Agencia Tributaria señala que el «valor de adquisición» de este inmueble fue justamente 240.000 euros.

Asimismo, como ha publicado OKDIARIO, el afamado coreógrafo Nacho Duato recordó de esta manera en 2020 en una entrevista para la publicación Vanity Fair la etapa en la que coincidió con David Sánchez en Rusia: «Su padre me dijo: ‘Está estrenando composición en el Conservatorio Rachmaninov, por qué no lo saludas’. Era guapísimo, más que Pedro. Leía mucha poesía. Su padre le había comprado un piso. Entablamos amistad y me hizo una composición, pero hemos perdido el contacto», contó el coreógrafo. Hacienda dice en su informe que el piso con el que se hizo Azagra en 2001 en San Petersburgo (Rusia) tuvo un «valor de adquisición» de 42.056,32 euros.

Nacho Duato ya conocía a Pedro Sánchez Fernández de la etapa de éste como gerente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), organismo del Ministerio de Cultura. El padre del líder del PSOE también ha tenido vinculación hasta hace unos años con la empresa de plásticos Playbol SA. Pedro Sánchez no ha dado explicaciones sobre el patrimonio de su hermano ni sobre los negocios de su padre.