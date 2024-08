Hacienda desconoce si el imputado David Azagra, hermano de Pedro Sánchez y alto cargo de la Diputación de Badajoz, ha tenido ingresos en los últimos cinco ejercicios a partir de la vivienda que adquirió en 2001 en la Rusia de Vladímir Putin, en concreto, en San Petersburgo, donde se formó como músico, según consta en el informe remitido por la Agencia Tributaria a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, al que ha tenido acceso OKDIARIO.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) considera que David Sánchez Pérez-Castejón, cuyo nombre artístico es David Azagra, es residente fiscal fuera de España desde el ejercicio de 2021 hasta la actualidad. De ahí, que la AEAT se haya centrado, a raíz del requerimiento de la juez ante un posible delito contra la Hacienda Pública, en las autoliquidaciones del imputado presentadas por el IRPF de los ejercicios 2019 y 2020. Sin embargo, la Agencia Tributaria expresa aquí que no tiene conocimiento de si el piso del hermano de Pedro Sánchez pudo reportarle ingresos en esos años porque no hay datos de ello en el fisco.

«En esas autoliquidaciones [las de los ejercicios 2019 y 2020] no ha consignado los rendimientos correspondientes al inmueble que, según consta en la declaración de bienes y actividades de la Excma. Diputación Provincial de Badajoz, posee en San Petersburgo», subraya el informe de Hacienda sobre el investigado. En dicha declaración de bienes relativa a 2023 como jefe de la Oficina de Artes Escénicas y Música de la Diputación de Badajoz, el hermano de Sánchez recoge que es propietario de un piso en Rusia desde 2001 y que tuvo un «coste de adquisición» de 42.056,32 euros, pero no incluye ningún detalle más. Azagra entró como alto cargo en la Diputación de Badajoz, gobernada por el PSOE, en 2017.

En este contexto, la Agencia Tributaria esgrime a la juez Beatriz Biedma que «respecto de este inmueble sólo se dispone de la información que consta en la citada declaración de bienes y actividades, por lo que no constan rentas obtenidas derivadas del mismo». No obstante, prosigue la AEAT, «el artículo 6 del Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación Rusa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y Protocolo, hecho en Madrid el 16 de diciembre de 1998 (en adelante CDI entre España y Rusia), establece que Rusia puede someter a tributación las rentas inmobiliarias obtenidas por un residente fiscal en España».

Dado que David Sánchez era residente fiscal en España en los ejercicios de 2019 y 2020, antes de consignar Tailandia como país de residencia (2021) y luego Portugal (2022 y 2023) para acogerse al Impuesto sobre la Renta de No residentes (IRNR) del modelo 210, Hacienda subraya que «si la renta derivada de la tenencia o arrendamiento del inmueble situado en Rusia ha estado sujeta a tributación allí, el obligado tributario puede practicar deducción por doble imposición en sus autoliquidaciones por el IRPF». Sin embargo, la Agencia Tributaria no dispone de datos al respecto sobre la situación del inmueble (si lo alquiló, lo dejó vacío…) y tampoco ha hecho inspección alguna al imputado, puesto que, a su juicio, su prioridad es combatir «fraudes más complejos», tal y como ha publicado OKDIARIO.

En un segundo supuesto, la AEAT añade que «si este inmueble estuviese a su disposición [de David Azagra], habría que incluir en la base imposible del IRPF de estos ejercicios, como imputación de rentas inmobiliarias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85 del LIRPF, la cantidad que resulte de aplicar 1,1% sobre el 50% del mayor de los siguientes valores: el comprobado por la Administración a efectos de otros tributos o el precio, contraprestación o valor de la adquisición».

Los padres de Pedro Sánchez en el Congreso.

Si el precio de adquisición de dicho inmueble en la Rusia de Putin fue de 42.056,32 euros, según el hermano de Sánchez, «la imputación de rentas inmobiliarias en la base imponible de los ejercicios 2019 y 2020 ascendería a 231,31 euros, que, al tipo de gravamen marginal (18,5% estatal y 20,5% autonómico), supondría una cuota íntegra de 90,21 euros en cada ejercicio», apunta el informe de la Agencia Tributaria, adscrita al Ministerio de Hacienda que dirige la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero (PSOE).

La revelación de Nacho Duato

Tras obtener su licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales en (ICADE), David Sánchez (1974, Madrid) decidió mudarse a San Petersburgo. Allí cursó Composición y Dirección de Orquesta en el Conservatorio Estatal de Rimsky Korsakov. Más tarde, realizó otros estudios en ciudades como Lucerna (Suiza), Milán y Siena (Italia), participando como becado en diversos proyectos en Tokio (Japón) y Toulouse (Francia). Finalmente, obtuvo el puesto de director artístico en el Teatro Mikhailovsky de San Petersburgo (Rusia).

Allí en Rusia coincidió con el afamado coreógrafo Nacho Duato para el que compuso una parte de la pieza musical Nunc Dimittis. Un episodio que recordó años después Duato en una entrevista para la publicación Vanity Fair, con revelación incluida sobre las propiedades de Azagra: «Su padre me dijo: ‘Está estrenando composición en el Conservatorio Rachmaninov, por qué no lo saludas’. Era guapísimo, más que Pedro. Leía mucha poesía. Su padre le había comprado un piso. Entablamos amistad y me hizo una composición, pero hemos perdido el contacto», contó el coreógrafo en 2020. Duato ya conocía al padre, Pedro Sánchez Fernández, de la etapa de éste como gerente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), organismo del Ministerio de Cultura.

No sería la primera vez que el padre del jefe del Gobierno está detrás de la compra de un inmueble a nombre de David Azagra. El citado informe de Hacienda revela que éste adquirió un palacete a reformar en Elvas (Portugal) el 10 de febrero de 2023 tras recibir una donación de 240.000 euros de su padre sólo un mes antes. Pedro Sánchez Fernández ha tenido vinculación hasta hace unos años con la empresa de plásticos Playbol SA.

En este momento, el hermano de Pedro Sánchez se encuentra imputado por la presunta comisión de hasta cinco delitos de corrupción y fiscales: contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. PP y Vox han exigido a Pedro Sánchez que dé explicaciones sobre el «espectacular» incremento patrimonial de su hermano.