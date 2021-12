El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 23 reales decretos para conceder la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III a otros tantos ex ministros de gobiernos encabezados por el PSOE y el PP. Entre ellos figuran los que han ido abandonando por distintas razones el Gobierno de Pedro Sánchez, pero también otros siete ex ministros de Mariano Rajoy a los que se la negó Soraya Sáenz de Santamaría: José Manuel García-Margallo, Alberto Ruiz-Gallardón, Pedro Morenés, José Ignacio Wert, José Manuel Soria, Luis de Guindos y Alfonso Alonso.

El Ejecutivo socialcomunista resuelve así una anomalía que viene de años atrás, al otorgar a estos dirigentes populares la condecoración que en su día no recibieron.

Es tradición que el Gobierno conceda a sus ex ministros esta condecoración, la más alta distinción honorífica entre las órdenes civiles españolas y cuyo objetivo es «recompensar a los ciudadanos que con sus esfuerzos, iniciativas y trabajos hayan prestado servicios eminentes y extraordinarios a la Nación», según señala su reglamento, aprobado en el mandato de José María Aznar.

Sin embargo, esos siete ministros de Rajoy no fueron condecorados en su momento por la negativa de la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

El propio José Manuel García-Margallo lo cuenta sí en su libro Memorias heterodoxas: de un político de extremo centro (Península): «Como todos los que salimos del Gobierno antes de la moción de censura, no cuento entre mis condecoraciones con la Gran Cruz de Carlos III que siempre se ha concedido a los ministros de España. Me dicen que fue la vicepresidenta la que argumentó que no era conveniente que el Consejo de Ministros distinguiese a los que habían formado parte de él. Eso sí, los que formaron parte del último Consejo de Ministros fueron condecorados por Pedro Sánchez. Así las cosas, recordé la frase atribuida a Fernández Ordóñez: «¡Cuerpo a tierra que vienen los nuestros!».

Efectivamente, en agosto de 2018 -dos meses después de llegar a La Moncloa- el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la concesión de esta Gran Cruz a los ministros del Ejecutivo saliente: Soraya Sáenz de Santamaría, Alfonso Dastis, Rafael Catalá, María Dolores de Cospedal, Juan Ignacio Zoido, Íñigo de la Serna, Íñigo Méndez de Vigo, Fátima Báñez, Álvaro Nadal, Isabel García Tejerina, Román Escolano y Dolors Montserrat.

Una anomalía

Sin embargo, persistió la anomalía en aquellos que, por distintas razones, habían ido saliendo antes del Gobierno.

Y es que la compleja relación de Sáenz de Santamaría con varios de ellos nunca fue un secreto. El propio García-Margallo relata en su libro varios episodios de aquellos desencuentros: «En los albores de nuestra andadura gubernamental, nos reunimos en casa el grupo de los afectados, un grupo de amigos entre los que estaban Miguel Arias Cañete (Agricultura), Ana Pastor (Fomento), Jorge Fernández Díaz (Interior), José Manuel Soria (Industria) y yo. Luego se fueron incorporando José Ignacio Wert (Cultura), Rafael Catalá (Justicia) e Isabel García Tejerina (sustituta de Miguel Arias en Agricultura). La prensa comenzó a hablar del G-5 que, con las últimas incorporaciones, pasó a ser conocido como el G-8. Como es lógico, la vicepresidenta nunca vio con simpatía este grupo y a la inversa. En una de las primeras reuniones, Miguel Arias se descolgó explicándonos que Soraya estaba convencida de que sería la sustituta de Rajoy. Por eso, estaba empeñada en aislar paulatinamente a los que nos consideraba más cercanos a él». Y así fue.

Recientemente, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, comunicó personalmente a los «afectados» que serían condecorados, resolviendo así una situación inédita. Y así ha sucedido este martes.

Iglesias, condecorado

Entre el resto de condecorados ha llamado especialmente la atención el ex vicepresidente segundo y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, que siempre ha manifestado abiertamente su oposición a la Monarquía y su deseo de que en España se instaure la república. Los ataques de Iglesias a la Corona han sido incontables durante su paso por el Gobierno, llegando a acusar incluso al Rey de «romper la neutralidad política».

También la han recibido el ex ministro Máximo Huerta; el de Transportes, José Luis Ábalos; la actual Fiscal General del Estado y ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, y su sucesor, Juan Carlos Campo; la ex titular de Educación y Formación Profesional Isabel Celaá; quien fuera responsable de la cartera de Trabajo Magdalena Valerio; la actual presidenta del Congreso, Meritxell Batet; las ex ministras de Sanidad Carmen Montón y María Luis Carcedo; el ex titular de Ciencia e Innovación Pedro Duque y los ex ministros de Cultura y Deporte José Guirao y José Manuel Rodríguez Uribes.

Cierra la lista de condecorados la ex ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya; el ex titular de Sanidad y el primer secretario del PSC, Salvador Illa. También ha recibido la Manuel Castells, que recientemente dejó el departamento de Universidades.

La Real y Distinguida Orden Española de Carlos III consta de cinco grados -Collar, Gran Cruz, Encomienda de Número, Encomienda y Cruz- y, en este caso, el Gobierno ha premiado a los ex ministros como culminación de sus servicios al Estado.