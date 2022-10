El candidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid, el ex atleta Roberto Sotomayor, ha empezado su precampaña electoral con un tropiezo. Ha acusado al Gobierno de PP y Cs de cerrar canchas deportivas en la capital. No es real. Desde el Consistorio subrayan que no se ha clausurado ni una sola. Por el contrario, este mandato no han dejado de abrir nuevas instalaciones municipales para que los madrileños puedan ejercitarse.

Sotomayor, en sus primeras entrevistas en medios de comunicación, ha denunciado «la desaparición de las canchas deportivas públicas donde nosotros jugábamos de pequeños, donde los chavales socializaban y utilizaban el deporte como una herramienta de transformación e integración. Esto no existe. Lo que sí existen son locales de casas de apuestas». Traslada que él no es «ajeno a los problemas que tenemos en Madrid» y asegura que sabe «lo que está pasando en los barrios» a pesar de dar datos falsos.

El Ayuntamiento pide que haga una oposición más seria. «Parece increíble que alguien, que además viene del mundo del deporte profesional, llegue a la política usando la mentira. No solo no se ha cerrado ni una cancha deportiva este mandato, sino que se está ampliando el número de pistas deportivas y de instalaciones deportivas», detallan fuentes de la concejalía de Deporte.

«Se están mejorando las pistas existentes este año: los distritos están invirtiendo más de 53 millones de euros en arreglar las instalaciones existentes y se está ampliando además la oferta deportiva para los más jóvenes. Estamos introduciendo los circuitos para bicicletas BMX, deporte que los jóvenes ahora nos están demandando, entre otras disciplinas», agregan.

En el Ayuntamiento no entienden la actitud del nuevo perfil de Podemos. «No entendemos por qué gente nueva que llega a la política desde la sociedad civil, una vez más, en vez de sumar, adquieren lo que ellos llaman las tácticas de la vieja política. Entonces, lo que le recomendaría antes de hacer declaraciones de este tipo, que se informe bien de la ciudad que pretende gobernar», apostillan.

Roberto Sotomayor ha querido hacerse popular entre los jóvenes denunciando la apertura de nuevas casas de apuestas en los barrios de España. Se trata de una preocupación que comparte el Ejecutivo municipal. No obstante, le piden que profundice más en sus datos en materia deportiva por ser equivocados.

La apuesta por el deporte base del Ayuntamiento se va a escenificar también este mismo miércoles. José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís van a reconocer la labor de los clubes y entidades de estas modalidades deportivas en la capital. El alcalde y la vicealcaldesa van a participar en el acto de reconocimiento a los cerca de 100.000 jóvenes deportistas, tanto en disciplinas individuales como colectivas, que cada año participan en los Juegos Deportivos Municipales.

Roberto Sotomayor, como ha publicado OKDIARIO, incluirá en su lista por ahora como número 3, a la espera de integrar a cuadros de IU a Luis Nieto, condenado por robar un banco en Galicia junto a una organización violenta. El alcalde Almeida ha dicho a este respecto que «esto ya no sorprende a nadie. Que Podemos meta a delincuentes en sus listas va en su ADN». Por su parte, la candidata regional morada Alejandra Jacinto le ha defendido poniendo en valor su «amplia trayectoria en el municipalismo». Ha afeado que se reprochen «hechos de hace 40 años», para agregar que en el PP hay «ministros franquistas».