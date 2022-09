El atleta Roberto Sotomayor se medirá contra Almeida como candidato de Podemos en Madrid

El ex atleta y tricampeón de Europa en atletismo, Roberto Sotomayor, será el candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid y se medirá al actual regidor de la capital, José Luis Martínez Almeida, en las elecciones municipales de mayo del año que viene.

Sotomayor ha decidido abanderar la candidatura morada en la capital en los comicios de 2023 y, en consecuencia, se presentará a las primarias de la formación cuando se convoquen próximamente, en las que parte como favorito.

Además, en su salto a la primera línea política estará flanqueado por la actual portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, que le acompañará en las listas de Podemos al Consistorio de la capital, según ha confirmado Europa Press.

De esta forma, Podemos concurrirá a las elecciones en la ciudad de Madrid, dado que en 2015 auspició la candidatura de Ahora Madrid liderada por la ex alcaldesa Manuela Carmena y en 20219 no se presentó a los comicios tras la excisión de Más Madrid, aunque en la recta final de la campaña electoral de hace cuatro años el ex secretario general Pablo Iglesias brindó su apoyo a la candidatura de Madrid en Pie, que lideró el ex edil Carlos Sánchez Mato.

Fichaje de Belarra

En Podemos destacan que Sotomayor es una de las figuras destacadas del atletismo del país y en su palmarés figuran tres títulos de campeón de Europa en 1.500 y 3.000 metros lisos y también fue doble subcampeón mundial. Su retirada se produjo en 2016, a los 38 años, en los campeonatos de España absolutos.

Por otro lado, el ex atleta madrileño forma parte del Consejo Ciudadano estatal de Podemos desde el año pasado y fue uno de los ‘fichajes’ junto a la actriz María Botto de la secretaria general de la formación, Ione Belarra, para la nueva etapa del partido.

Desde su incorporación a Podemos, se ha mostrado muy activo en el respaldo a movilizaciones convocadas por colectivos sociales y especialmente se ha significado en iniciativas en contra de la proliferación de las casas de apuestas.

De esta forma, Sotomayor es un perfil de la total confianza de la dirección estatal de Podemos y refleja la línea marcada por Belarra, de abrir el partido a personalidades de la sociedad civil.

Además, las citadas fuentes de la formación morada recalcan que en Madrid hay «muchas posibilidades de recuperar el Ayuntamiento para la izquierda» y que «nadie mejor que Sotomayor para transmitir la idea de que se puede ganar» la Alcaldía.