Los Reyes también visitan Letur, donde la DANA provocó 6 muertos y Sánchez no ha aparecido

Los Reyes de España han visitado este martes Letur (Albacete), donde el pasado 29 de octubre fallecieron seis personas a causa de la riada y las lluvias torrenciales provocadas por la DANA y que además dejó numerosos daños en el pueblo. El Rey Felipe VI y la Reina Letizia han acudido a esta localidad tras haber visitado Chiva y Utiel, dos de los municipios más afectados por el temporal en Valencia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todavía no ha visitado Letur y, por el momento, tampoco ha presentado indicios de ello.

Los monarcas han estado acompañados por el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Los vecinos de Letur han recibido a los Reyes con aplausos y gritos de «¡Viva el Rey!». Los monarcas han querido también fotografiarse con los vecinos afectados por la DANA con sus móviles. Además, los Reyes se han desplazado al Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Nuestra Señora de la Asunción de Letur, que se transformó en el puesto de mando avanzado de los efectivos de seguridad tras los primeros días de la DANA, pero que en la actualidad ya ha recuperado su labor docente.

El PP ha criticado a Pedro Sánchez porque todavía no ha visitado las numerosas zonas de Castilla-La Mancha que han sufrido los efectos de la DANA, como sí han hecho los Reyes presentándose en Letur. El vicesecretario territorial de los populares, Elías Bendodo, ha lamentado que «nadie del Gobierno central se haya dignado» a visitar todavía estas zonas.

De igual modo, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes con el presidente del PP regional, Paco Núñez, ha cuestionado el papel del presidente regional, Emiliano García-Page, al que ha acusado de «huir» de sus responsabilidades. «A nosotros el señor Page no nos engaña. Él, que tanto reniega de puertas para afuera del sanchismo, se ha mimetizado con dos de los peores defectos de su jefe, que son el desprecio y la huida. No ha sido capaz todavía de dar la cara en las Cortes para dar cuenta de las acciones de gobierno aquel 29 de octubre y de las soluciones para la reconstrucción. Y a eso se llama no estar a la altura», ha señalado Bendodo, que de este modo ha intensificado las críticas que durante días viene realizando el PP castellanomanchego.

La visita de los Reyes a Chiva

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia han sido recibidos esta mañana con aplausos y vivas en la zona cero de la DANA, en la localidad de Chiva (Valencia), donde han realizado este martes una visita en la que, en esta ocasión, no han estado acompañados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los monarcas han llegado sobre las 11:40 a la Plaza Gil Escartín, donde está ubicado el Ayuntamiento de la localidad valenciana. Allí, han sido recibidos por la alcaldesa de la localidad, Amparo Fort, del PP.

Los Reyes han llegado a la plaza donde les esperaba la multitud entre vítores y aplausos. Tanto Felipe como Letizia se han acercado a los ciudadanos para estrecharles la mano y saludarles. Los monarcas han hablado con tranquilidad y con una sonrisa a las personas que se agolpaban. Los vecinos han acogido con cariño a los monarcas, frente al consistorio de la localidad valenciana.

«Es un honor que hayan venido»

«Es un honor que hayan venido sus majestades», ha asegurado Gabriel, un vecino chivano de avanzada edad cuya hija ha perdido un negocio por la destrucción de las riadas.

Los residentes de este pueblo afectado por la DANA relatan con emoción la visita real, un encuentro que ha transcurrido sin incidentes y entre vítores a los monarcas. «Me ha gustado mucho que vengan porque me quedé con ganas de verlos la última vez», ha comentado una señora al micrófono de este periódico. «Está muy bien que den visibilidad al pueblo y a todo que ha pasado porque la gente está muy triste y dolida», ha explicado. El sentimiento común de los vecinos ha sido de orgullo porque «han estado muy cercanos y cariñosos con nosotros y a la reina se le ha visto visiblemente afectada», ha relatado una vecina.

La población más joven de la localidad también ha sentido esa cercanía de los Reyes. «Hemos tenido una mujer al lado que ha estado hablando con la reina Letizia y le ha ayudado con un problema que tenía la vecina» a lo que han añadido que «ellos querían saludar y hablar con todo el mundo. Aquí en Chiva les hemos acogido con muchas ganas y cariño», han explicado las jóvenes.