Los afectados por la DANA arropan a los Reyes en Chiva: «Es un honor que hayan venido»

El municipio valenciano de Chiva, una de las localidades más afectadas por la DANA, ha arropado este martes a los Reyes que han acudido para apoyar a los damnificados por el temporal. «Es un honor que hayan venido sus majestades», asegura Gabriel, un vecino chivano de avanzada edad cuya hija ha perdido un negocio por la destrucción de las riadas.

Los residentes de este pueblo afectado por la DANA relatan con emoción la visita real, un encuentro que ha transcurrido sin incidentes y entre vítores a los monarcas. «Me ha gustado mucho que vengan porque me quedé con ganas de verlos la última vez», comenta una señora al micrófono de este periódico. «Está muy bien que den visibilidad al pueblo y a todo que ha pasado porque la gente está muy triste y dolida», continúa explicando. El sentimiento común de los vecinos ha sido de orgullo porque “han estado muy cercanos y cariñosos con nosotros y a la reina se le ha visto visiblemente afectada”, decía una vecina.

La población más joven de la localidad también ha sentido esa cercanía de los Reyes. «Hemos tenido una mujer al lado que ha estado hablando con la reina Letizia y le ha ayudado con un problema que tenía la vecina», a lo que han añadido que «ellos querían saludar y hablar con todo el mundo. Aquí en Chiva les hemos acogido con muchas ganas y cariño», explican las jóvenes.

Una de las vecinas que ha podido abrazar a los Reyes comentaba entusiasmada que «la reina me ha dicho que ellos van a estar con el pueblo y le he dado las gracias por venir a nuestro pueblo», sentencia. Las vecinas coinciden en que cuando los reyes visitaron Paiporta no era el momento. «Era una fecha muy precipitada para ir allí, la gente sigue estando muy mal y los ánimos estaban muy calientes», finaliza.

Por último, un señor que estaba viendo la visita de los reyes desde su casa también ha querido hablar con OKDIARIO. «Ha sido un día muy especial, me gustaría decirles a los políticos que nos ayuden a los vecinos que lo han perdido todo», comenta.

La llegada de los Reyes

Los monarcas han llegado sobre las 11:40 a la Plaza Gil Escartín, donde está ubicado el Ayuntamiento de la localidad valenciana. Allí, han sido recibidos por la alcaldesa de la localidad, Amparo Fort, del Partido Popular.

Los Reyes han llegado a la plaza donde les esperaba la multitud entre vítores y aplausos. Tanto Felipe como Letizia se han acercado a los ciudadanos para estrecharles la mano y saludarles. Los monarcas han hablado con tranquilidad y con una sonrisa a las personas que se agolpaban. Los vecinos han acogido con cariño a los monarcas, frente al consistorio de la localidad valenciana afectada por la DANA.

Junto a los Reyes, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el socialista Ángel Víctor Torres, también han acudido a visitar a los ciudadanos de Chiva, aunque en un discreto segundo plano.