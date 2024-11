Sánchez abroncó al Rey tras los altercados de Paiporta: «¿Por qué no te has ido conmigo? No lo perdonaré»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo un tenso enfrentamiento con el Rey Felipe VI tras los altercados que se produjeron el pasado 3 de noviembre durante su visita a Paiporta, la zona cero de la DANA en la provincia de Valencia. Sánchez abandonó el lugar para evitar males mayores ante las protestas de los vecinos, mientras que el monarca y la Reina Letizia se quedaron una hora más en el municipio para interesarse por la situación de los vecinos. Sánchez le reprochó al Rey Felipe VI que no abandonara con él el lugar: «¿Por qué no te has ido conmigo?, no te lo voy a perdonar».

Esta tensa bronca entre el jefe del Estado y el presidente del Gobierno se produjo horas después en la reunión que se celebró posteriormente en el CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrado), el centro de emergencias organizado por la Generalitat Valenciana para seguir al minuto los efectos de la DANA y tratar de mitigar los efectos del temporal. El desencuentro entre ambos se produjo en un despacho del centro, y los gritos que se profirieron Pedro Sánchez y el Rey Felipe VI fueron escuchados por el resto del personal.

El presidente del Gobierno le trasladó su enfado al monarca debido a que el Rey Felipe VI se quedó junto a la Reina Letizia para conversar con los vecinos de Paiporta a pesar de los insultos que recibieron en un principio y del barro que les arrojaron. Pedro Sánchez no entendió por qué el Rey Felipe VI no le acompañó cuando el dirigente socialista optó por abandonar el lugar. El jefe del Ejecutivo se fue de la zona en coche oficial y bajo un fuerte dispositivo ejercido por su escolta, que le mantuvo rodeado en todo momento.

«Sánchez, indignado, le dijo al rey Felipe VI que por qué no se había ido con él cuando él se retira. Y por qué aguantó allí, dejándole a la altura del betún», sostiene Juan Luis Galiacho, director de elcierredigital.com. «Lo primero que le dice Sánchez al Rey es: ‘¿Por qué no te has ido conmigo?, no te lo voy a perdonar. Esto no se le hace al presidente del Gobierno’», relata el periodista en su medio.

Galiacho cuenta también que la Reina Letizia fue la encargada de entrar en esta sala para poner orden y para intentar rebajar la crispación y los gritos entre Sánchez y el Rey Felipe VI. «Esa situación se produce en un despacho del centro, donde están el Rey y Sánchez. Pero las voces sobrepasan fundamentalmente esa habitación, que evidentemente no tenía las condiciones acústicas necesarias para que no se escucharan las altas voces que se proferían entre ellos. En ese momento incluso entra Letizia Ortiz a la reunión para poner orden, ella es la que verdaderamente pone orden dentro de esa reunión», ha asegurado el periodista este martes en una entrevista concedida a La Mirada Crítica de Telecinco.

«Él lo que le achaca al Rey es que el Rey en ese momento, cuando ve que Sánchez se ha ido, él tenía que haber suspendido la visita, y que no tenía que haberse quedado como se quedó una hora y pico más, aproximadamente. Eso es lo que Sánchez le achaca al Rey, que cuando él abandona la zona, el Rey tenía que haber abandonado la zona», apostilla el periodista.

«No vais a ir a Chiva»

En este tenso enfrentamiento, el Rey Felipe VI le traslada también a Pedro Sánchez que va hacer una visita oficial a Chiva, otra de las localidades de Valencia más afectada por la DANA. El dirigente socialista le muestra al monarca su profundo rechazo a esta visita y se niega en rotundo a que se haga efectiva. «Sánchez se negó. Según las mismas fuentes, el presidente del Gobierno le dice lo siguiente al Rey: ‘No vais porque no hay seguridad. Y si vais no te voy a poner a la Guardia Civil –que son los escoltas del rey Felipe VI–. Si vais, le digo a Marlaska que no te lleve a la Guardia Civil’».

La Casa Real suspendió en un comunicado esta visita tras la tensa bronca entre Sánchez y el Rey Felipe VI. Finalmente, los Reyes de España han visitado este martes Chiva, aunque sin la presencia de Pedro Sánchez y recibiendo el cariño de los vecinos afectados por la DANA. «El Rey quería ir y Letizia Ortiz también. Letizia se había tomado eso como una cosa personal. Lo había vivido con barros o escoltas sangrando. Se había acercado, había llorado. Se había reconvertido en periodista, no era solo una Reina», señala Juan Luis Galiacho.

OKDIARIO reveló el mismo 3 de noviembre que el Gobierno de Pedro Sánchez impidió que el Rey Felipe VI y la Reina Letizia visitasen ese mismo día Chiva, tal y como estaba previsto. Tras reconducir la situación y poder hablar con calma con los vecinos de Paiporta, el Jefe del Estado tenía previsto continuar la visita prevista a Chiva, pero Moncloa reconfiguró la agenda para que Sánchez pudiese seguir acompañando a la comitiva, algo que no podría hacer en vista a la rabia con la que es recibido en la calle. Finalmente, se montó una improvisada visita al Centro de Coordinación, en una zona segura del puerto de Valencia, para que Sánchez pueda unírseles.

«Pero es que la Casa Real no suspende en ningún momento la visita. Se suspende posteriormente. ¿Pero qué ocurría? Que evidentemente era una visita que el Rey podría hacer porque estaba autorizado por el Gobierno de España. Pero claro, ¿quién tenía que suspender la visita a Chiva? O la suspendía el Gobierno diciendo que no podía ir el Rey o era la Casa Real. Entonces al final se acordó que fuera un comunicado de la Casa Real en el que se suspendía la visita a Chiva porque esa visita el Rey la podía hacer y Sánchez, cuando ve que no, por medidas de seguridad dice que no va a ir. Creo que la bronca duró un poquito», apostilla el director de elcierredigital.com.