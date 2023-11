Las reuniones «bilaterales» con verificador PSOE-Junts se celebrarán en Suiza a partir del 20N

Suiza, la semana del 20 de noviembre -aniversario de la muerte de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera-, será el escenario de la primera reunión entre el PSOE y Junts con la figura de un verificador internacional que compruebe los acuerdos alcanzados. Socialistas y separatistas han acordado que sea en este país, fuera de la Unión Europea, el que acoja el primer encuentro para encauzar «la solución» a «un conflicto histórico» según se recoge en el documento que han firmado este jueves los dos partidos en Bruselas.

El fundador y líder moral de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, que ha alardeado del acuerdo en sus redes sociales, ha señalado que los integrantes de este mecanismo en los que se incluye la figura del verificador pactada con el PSOE ya están designados. Los nombres, sin embargo, todavía no han trascendido. El ex president de la Generalitat también ha afirmado que las negociaciones no se pueden llevar a cabo en España. Tal como está avanzando OKDIARIO de fuentes cercanas a la negociación. Él personalmente ha reclamado en muchas ocasiones que se establezca una figura como esta.

«Naturalmente, si es un mecanismo independiente, no puede ser ni catalán ni español, y por lo tanto tiene que ser internacional. Y si tienen que ser negociaciones, no se podrán desarrollar en el Estado español», ha advertido en su comparecencia en el Press Club de Bruselas. Puigdemont ha definido este mecanismo como «una tercera parte» que esté siempre presente en las conversaciones, acompañe el proceso negociador «y que compruebe siempre el cumplimiento de los compromisos de las otras dos partes».

El ex president catalán ha manifestado que el acuerdo de PSOE y Junts para investir de nuevo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abre una etapa inédita que «se deberá saber explorar y explotar». Ha considerado, además, que esta nueva etapa puede culminar en un «acuerdo histórico» para la resolución del conflicto entre Cataluña y el resto de España. «Una etapa, el recorrido y la ambición de la cual dependerá en gran parte de nosotros, de la capacidad que tengamos de utilizar las herramientas que hemos acordado», ha añadido.

También ha reconocido que el acuerdo, que ha cerrado sobre las 3.30 horas de la madrugada de este jueves, ha llegado en un clima de «gran desconfianza» entre ambas partes. «Si queremos aprovechar la oportunidad y sentarnos a negociar con personas con las que perdimos la confianza, hace falta tomar precauciones y esto pide tiempo», ha añadido.

Puigdemont ha recordado que en la conferencia que realizó el 5 de septiembre para exponer las condiciones para negociar la investidura, hacía falta cumplir dos condiciones previas que «a la hora de firmar el documento, ya se han dado».

Una era la eliminación del independentismo «como objetivo de las fuerzas de seguridad españolas» en la directiva de inteligencia aprobada por el Gobierno, y la otra la supresión de toda referencia al independentismo en el informe de la Europol.

Puigdemont ha comparecido ante cerca de medio centenar de periodistas en el mismo lugar donde apareció por primera vez públicamente tras llegar a Bélgica en octubre de 2017, el Press Club Brussels Europe, en el barrio europeo de Bruselas, y a escasos metros de las instituciones de la UE y del hotel desde el que el ‘número tres’ del PSOE, Santos Cerdán, ha dirigido las negociaciones con Junts.

Flanqueado por la bandera de Catalunya y la de UE, Puigdemont ha sido recibido con aplausos y ha estado acompañado por la cúpula de Junts, que se ha desplazado a Bruselas para conocer los detalles de los acuerdos, incluidos el secretario general del partido, Jordi Turull, que ha firmado el texto junto a Cerdán.

Han acudido la presidenta de Junts, Laura Borràs; el vicepresidente Josep Rius; el secretario de organización, David Torrents; el adjunto al secretario general, David Saldoni; el líder de Junts en el Parlament, Albert Batet. También han asistido el ex conseller Toni Comín; la líder de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, y el portavoz de Junts en el Senado, Josep Lluís Cleries.