La seguridad ferroviaria depende de componentes que, a menudo, pasan desapercibidos para el pasajero, pero que resultan vitales para mantener el tren sobre los raíles. Tras el reciente suceso en Adamuz, el término “bogie” ha saltado a la primera línea de la actualidad.

Estos conjuntos mecánicos no solo son responsables de la tracción y el confort, sino que su correcto funcionamiento es la frontera entre un trayecto seguro y un posible descarrilamiento.

Qué son los bogies en un tren y para qué sirven

A nivel técnico, el bogie es la estructura o carrocería que se sitúa debajo de los vagones y las locomotoras, actuando como el nexo de unión entre la caja del tren y las vías. Si comparásemos un tren con un coche, el bogie sería el equivalente al chasis que engloba las ruedas, los ejes, la suspensión y el sistema de frenado.

Sus funciones principales son tres:

Estabilidad y guiado : permiten que el tren se adapte a las curvas y absorba las irregularidades del terreno, evitando que la inercia desestabilice el convoy.

: permiten que el tren se adapte a las curvas y absorba las irregularidades del terreno, evitando que la inercia desestabilice el convoy. Soporte de carga : distribuyen el peso de los vagones de manera uniforme sobre los raíles, permitiendo alcanzar velocidades de hasta 300 km/h con una precisión milimétrica.

: distribuyen el peso de los vagones de manera uniforme sobre los raíles, permitiendo alcanzar velocidades de hasta 300 km/h con una precisión milimétrica. Seguridad activa: es donde se alojan los sistemas de freno y, en muchos casos, los motores de tracción. Su robustez es lo que permite que el tren mantenga una trayectoria lineal incluso bajo condiciones climáticas adversas o altas presiones.

Por qué los bogies son clave en el accidente de tren de Córdoba

En la investigación técnica del accidente de Adamuz, los peritos están analizando minuciosamente cada componente del rodaje. Al ser la pieza que toca directamente la vía, cualquier anomalía en un bogie puede tener consecuencias críticas.

Existen varios factores que convierten a este elemento en el eje central de las investigaciones:

Fallo en la suspensión: un defecto en los amortiguadores del bogie podría haber generado vibraciones excesivas o un balanceo incontrolado antes del siniestro. Estado de las ruedas y ejes: se investiga si existió una rotura de fatiga en el acero o un desgaste irregular que hubiera provocado la salida del carril. Sincronización de frenado: los investigadores buscan determinar si el sistema de frenado alojado en el bogie respondió correctamente a las órdenes de la cabina o si hubo un bloqueo mecánico. Mantenimiento preventivo: se están revisando los libros de registro para confirmar que los protocolos de revisión de estos “pies de acero” se cumplieron rigurosamente antes de que el tren partiera hacia Córdoba.

Comprender el estado de estas estructuras es fundamental no solo para explicar lo ocurrido en Adamuz, sino para reforzar los estándares de seguridad en toda la red de alta velocidad.