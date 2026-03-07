Más de 1.500 españoles atrapados en India por la guerra: «El Gobierno de España sólo nos da consejos»

La guerra en Irán no ha dejado españoles atrapados únicamente en el área de los Emiratos Árabes; también hay cerca de 1.500 españoles que no pueden salir de Nueva Delhi (India) desde que empezó el conflicto. Es el caso de Isabel Fernández de Córdoba y su pareja, que desde el lunes intentan abandonar el país sin éxito y el Consulado español en la capital de India no les da solución alguna. Los funcionarios del Consulado tan sólo les responden que el Ministerio de Exteriores de España no les da instrucciones sobre cómo actuar y que, por tanto, lo único que pueden ofrecerles son consejos. Isabel está «harta» y empieza a perder la paciencia. Asegura que lo único que quiere es volver a casa.

PREGUNTA.- Lleváis atrapados en India desde el lunes y el Gobierno de Pedro Sánchez, lejos de buscar soluciones, solamente os da consejos. ¿Cómo estáis?

RESPUESTA.- No estamos recibiendo ayuda de nadie. Los vuelos desaparecen o son carísimos, o pasan por vías peligrosas o por países donde requieren de visados, lo cual hace que no puedas coger el vuelo de manera inmediata, sino que tengas que analizar si realmente vas a poder entrar y salir.

P.- ¿Qué os dicen desde la embajada o el consulado en Nueva Delhi?

R.- Estuvimos hablando primero con el teléfono de emergencia consular, pero solamente nos daban consejos. No podían ofrecernos más ayuda. Después de dos días de intentar ver qué podíamos hacer, vimos que no éramos capaces de salir del país y decidimos acercarnos a la Embajada. En la embajada nos derivaron al Consulado y en el Consulado estuvimos hablando con un representante que nos dijo que no tenían ningún tipo de instrucción del Ministerio de Asuntos Exteriores y que, por lo tanto, no podían hacer nada, que todo lo que podían hacer ya lo habían hecho contestando a nuestros correos en el correo. Lo que nos daban eran consejos y recomendaciones de vuelo y poco más.

P.- ¿Cómo os trataron en el Consulado?

R.- Llegamos al Consulado a la una, nos atendieron hasta las dos menos cuarto, y muy amablemente nos invitaron a irnos porque cerraban las puertas y nos dijeron que volvían a estar a disposición nuestra el lunes por la mañana y que teníamos el teléfono de emergencias del Consulado. Realmente lamentable. Las embajadas en los países están para dar servicio a los españoles que tenemos problemas, no para simplemente asistir a los embajadores y a todo el personal que está en esos países. Lo único que hacen es darnos consejos que no hacen falta porque ya los conocemos.

P.- ¿Cuántas personas hay atrapadas en India?

R.- Nos comentaron en el Consulado que somos unas 1.500 personas en el área.

P.- ¿Y os han explicado por qué no están recibiendo ninguna instrucción por parte de Exteriores?

R.- Ellos no saben el porqué, simplemente no la reciben. Y mientras no reciban instrucciones, son funcionarios y no tienen ninguna capacidad para hacer nada, lo cual también es realmente lamentable y sorprendente.

P.- ¿Os sentís abandonados por el Gobierno de España?

R.- Estamos completa y absolutamente abandonados por el Gobierno de España y atrapados en una situación en la que yo personalmente no veo cómo vamos a poder salir. Nadie te ayuda o te da algún tipo de seguridad de que los billetes disponibles existan de verdad o qué vas a encontrarte cuando llegues al siguiente país, porque encima tienes que hacer facturación propia. Es decir, tienes que sacar el equipaje y luego volverlo a facturar con unos espacios de por medio. Bueno, en fin, es realmente desesperante.