¿Qué app me tengo que descargar para tener el DNI digital en mi móvil?

Con la aprobación del nuevo DNI digital este martes por el Consejo de Ministros, e impulsado por el Ministerio del Interior, los ciudadanos ahora podrán identificarse en ciertos ámbitos como discotecas o bares sin la necesidad de llevar el DNI en su formato clásico, el físico, consigo.

Este se trata de un proyecto que el Gobierno tiene pendiente desde hace años, desde 2020. Identificarse ante un agente de Policía a través de la app tendrá la misma validez que identificarse con el documento físico. Esta aplicación estará conectada con el sistema centralizado de expedición del DNI.

Ahora bien, habrá dos fases del proceso para poder conseguir el DNI digital. La primera consistirá en dotar a los ciudadanos de una representación virtual del DNI físico que permitirá identificarse mostrando la imagen electrónica del documento. Dicha imagen estaría firmada electrónicamente por la Policía. Luego está la segunda fase, en la que se otorgará nuevamente a los ciudadanos una serie de certificados de identificación y firma electrónica centralizada.

También se garantizará que el documento no ha sido robado y que no existe una expedición posterior. De este modo podría utilizarse para acreditar la identidad en cualquier proceso de registro público o privado, como apertura de cuenta bancaria, registro en un hotel o alquiler de un vehículo.

¿Qué app uso para tener el DNI digital?

Para poder tener el DNI en nuestro móvil, debemos descargar la siguiente aplicación: Mi DNI, y está disponible para smartphones iOS y Android. Por lo que, cualquier usuario tiene la oportunidad de llevarlo de forma virtual en sus teléfonos. Eso sí, es necesario descargar la aplicación en las tiendas oficiales Google Play y App Store.

Como explica la Policía Nacional, antes de hacer uso de este software en tu móvil, como usuario tienes que registrarte previamente en su plataforma oficial. Necesitaremos tener en nuestro poder el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) con los certificados digitales en vigor y un lector de tarjetas. Y en caso de no ser así, la Policía dará la alternativa de acudir de manera presencial para realizar el registro. Sólo hace falta ir a uno de los llamados Puntos de Actualización del DNIe (PAD’s) que se encuentran en las múltiples comisarías y también en las Unidades de expedición del DNIe y Pasaporte electrónico.

Uno de los aspectos claves de esta app, es que no retiene los datos, ya que únicamente se muestra nuestra credencial en la pantalla por un tiempo limitado (1 minuto). Además, la Policía Nacional no registra los datos de uso de la aplicación asociados a los ciudadanos, al igual que no registra las verificaciones realizadas por la app ni los datos de geolocalización de dónde se usa Mi DNI.

Para qué se usa la app Mi DNI

Uno de los principales usos que tendrá el DNI digital es poder acreditarnos en todo el territorio nacional, ya que servirá si nos lo piden en una discoteca o en un bar. Por el momento, no se podrán hacer trámites administrativos mediante el DNI digital. Estas limitaciones iniciales marcan la diferencia con respecto al formato tradicional, aunque se prevé que el sistema evolucione en el futuro.