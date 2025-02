Puigdemont pedirá elecciones a Sánchez si no logra la confianza de Junts: «Es el siguiente paso»

Carles Puigdemont pedirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales si no logra la confianza de Junts. «Es el siguiente paso», ha afirmado el secretario general de la formación nacionalista, Jordi Turull, este miércoles en unas declaraciones que sirven como advertencia al Gobierno. Desde Junts afirman que en caso de no llegar a un acuerdo, pueden «pedir que convoque elecciones» y que a partir de ahí es Sánchez «el que debe decidir».

Después de defender el valor político de la cuestión de confianza, a pesar de que Sánchez no quiere someterse a ella, Jordi Turull ha asegurado que deben decidir cómo actuar y pronunciarse en el momento en el que haya un debate en el Congreso de los Diputados. El secretario general de Junts ha apuntado que el PSOE no cumple con sus compromisos y que la situación no puede continuar por este camino. De no haber cambios, el planteamiento de pedir elecciones tomará fuerza.

Turull ha declarado que «si nosotros llegamos a pedirle que no tiene nuestra confianza, el siguiente paso es pedir que convoque elecciones», en referencia a Pedro Sánchez, al que deja el balón en su tejado. «A partir de aquí es él el que debe decidir».

El secretario de Junts ha desvinculado en una entrevista en La2 y Radio 4 la cuestión de confianza de una reunión directa entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, si bien confirma que «todo ayuda a generar buen ambiente o poner más desconfianzas». Además, Turull asegura que no le consta que Salvador Illa, presidente de la Generalitat, vaya a aprovechar una visita a Bélgica para reunirse con Puigdemont.

Junts avanza en la cuestión de confianza

El Congreso de los Diputados aprobó el martes por unanimidad la proposición no de ley en la que Junts sugiere a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza, en un texto que podría votarse en el Pleno el próximo 25 de febrero o el 11 de marzo. El texto ya ha superado el primer filtro en la Cámara, menos de dos meses después de su registro por parte de la formación liderada por Carles Puigdemont, y el PSOE ha pagado el precio a cambio de sacar adelante un nuevo decreto ómnibus.

Por el momento se desconoce la fecha definitiva de la cuestión de confianza, que depende de cuándo le corresponda al partido de Puigdemont llevar sus iniciativas al Congreso. Las fechas mencionadas, el martes 25 de febrero o el martes 11 de marzo, son las que acotan cuándo se debatirá en la Cámara Baja esta cuestión. En el último pleno de febrero el cupo le corresponde a ERC, pero si este grupo no presentase ninguna proposición no de ley, podría entrar la de Junts. En caso contrario, habría que esperar al mes de marzo.