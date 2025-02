El Gobierno de Sánchez se opone a que Trump tome el control de Gaza: «Es la tierra de los palestinos»

El Gobierno de Pedro Sánchez se opone rotundamente a los planes de Donald Trump con la Franja de Gaza, de la que quiere «tomar el control» para hacer de ella «la nueva Riviera de Oriente Medio». El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dejado claro públicamente cuál es la posición del Ejecutivo español al respecto, al declarar que «Gaza es la tierra de los palestinos gazatíes».

En ese sentido, Albares ha indicado que «España y el pueblo español les van a apoyar», en alusión al pueblo palestino que vive en la Franja de Gaza. De hecho, ha subrayado que España ya le está prestando auxilio «en estos momentos, con la ayuda humanitaria de la Agencia Española de Cooperación que está entrando en Gaza».

El jefe de la diplomacia ha rechazado así que Estados Unidos se haga «cargo» de la Franja de Gaza y lleve a cabo la evacuación de los palestinos, según ha explicado en una rueda de prensa junto al secretario general iberoamericano, Andrés Allamand. Así, ha aclarado que España apuesta por el Estado palestino.

«Quiero ser muy claro al respecto: Gaza es la tierra de los palestinos gazatíes y estos deben seguir en Gaza (…) Gaza es parte del futuro Estado palestino, por el que España apuesta, que tiene que convivir y coexistir garantizando prosperidad y seguridad al Estado de Israel, para el que queremos también una normalización completa de sus relaciones con los países árabes», ha argumentado Albares.

Donald Trump aclaró cuáles son sus pretensiones con la Franja de Gaza este miércoles, tras reunirse con Benjamin Netanyahu. Tras su encuentro con el primer ministro de Israel dejó claro que quiere «tomar el control» de la zona y evacuar a los gazatíes, a los que quiere trasladar a Egipto y Jordania.

«No quiero ser un gracioso ni un listillo, pero la Riviera de Oriente Medio… Podría ser maravilloso», expresó el mandatario republicano. «Será nuestra responsabilidad desmantelar todas las bombas sin explotar, nivelar el terreno, deshacernos de los edificios destruidos y allanar la zona para impulsar un desarrollo económico que genere una cantidad ilimitada de empleos y viviendas», añadió Trump.

Es más, el inquilino de la Casa Blanca no descarta desplegar tropas estadounidenses en Gaza para ayudar en la reconstrucción, para la que hará «lo que sea necesario». La idea de Trump es adquirir una «posición de propiedad a largo plazo». Además, reveló que había trasladado sus intenciones a otras partes -sin aclarar quiénes- y que estas «aman la idea de que Estados Unidos posea esa parte de tierra» en el que viven dos millones de personas.

A sus palabras se sumaron las del secretario de Estado de su administración, Marco Rubio, que apoyó los planes del presidente de Estados Unidos para que Gaza sea «de nuevo un lugar hermoso». «Como ha dicho POTUS [President of the United States], Estados Unidos está listo para liderar y hacer que Gaza vuelva a ser hermosa. Lo que buscamos es una paz duradera en la región para todos los pueblos. Gaza debe ser libre de Hamás», escribió Marco Rubio en X.

Gaza MUST BE FREE from Hamas. As @POTUS shared today, the United States stands ready to lead and Make Gaza Beautiful Again. Our pursuit is one of lasting peace in the region for all people.

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 5, 2025