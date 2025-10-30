El Servicio de Intervención de las Cortes de Castilla-La Mancha ha desvelado que el PSOE de Emiliano García-Page comparte el Código de Identificación Fiscal (CIF) con el partido a nivel nacional, investigado por los pagos en metálico a sus dirigentes. Además, la formación en la región ha presentado seis contabilidades distintas, una a nivel regional y cinco a nivel provincial. Así se refleja en el informe del organismo fiscalizador de las cuentas en el Parlamento autonómico.

El documento del Servicio de Intervención recoge que el Grupo Parlamentario Socialista «comparte, a efectos fiscales y de cotizaciones a la seguridad social, el CIF con el PSOE nacional». Si bien el documento del organismo subraya que «la cuenta corriente en la que se ingresa la subvención concedida está vinculada al grupo parlamentario».

Aunque expertos consultados por OKDIARIO señalan que compartir identificación fiscal con el partido a nivel nacional no representaría una irregularidad, apuntan que esto podría facilitar la transferencia de dinero entre el grupo parlamentario y el partido.

Fuentes de máxima solvencia ven esta práctica «llamativa», más aún cuando las cuentas nacionales de la formación están siendo objeto de investigación judicial por los cobros en efectivo del que fuera secretario de Organización del PSOE y también ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y de otros dirigentes socialistas.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, el socialista Pablo Bellido, tildó de anómala otra situación similar, de la que sí se pronunció al tratarse de Vox. Entonces, el partido de Santiago Abascal transfirió dinero al partido nacional del remanente no utilizado por el grupo parlamentario de la autonomía. Algo que había sido avalado por el propio organismo fiscalizador en el pasado.

Esta situación, a ojos del político socialista, comprometía la autonomía financiera del grupo parlamentario, podía contravenir el principio de independencia presupuestaria y transparencia que debe regir el uso de los fondos públicos asignados por las Cortes castellanomanchegas. Sin embargo, no se ha pronunciado sobre que el grupo parlamentario del PSOE tenga el mismo CIF que la formación a nivel nacional y sus implicaciones.

Seis contabilidades distintas

Por otro lado, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado «seis contabilidades». El Servicio de Intervención regional señala que mientras que una de ellas es «correspondiente al Gabinete Regional», las restantes corresponden «a los cinco Gabinetes Provinciales».

Otros grupos parlamentarios, consultados por OKDIARIO, confirman que no tienen ese tipo de contabilidad: «Nosotros no tenemos seis contabilidades en el grupo, sino una sola cuenta auditable».

Además, expertos en la materia señalan que la existencia de diferentes contabilidades, sin ser irregular, podría responder a desavenencias políticas internas: «Cada uno quiere manejar lo suyo». Ese dinero se destinaría a «actos y eventos que son decididos por el líder del PSOE» de cada provincia. Y fuentes expertas creen que esta situación «tiene explicación en que no se fían unos de otros». En otras palabras, que el partido en la región serían unos «reinos de Taifas».

El informe del organismo fiscalizador de cuentas públicas autonómicas basa sus conclusiones en la siguiente documentación: «Balance, cuenta de explotación, listado diario y cuentas de Mayor». Y señalan que todos esos documentos están «consolidados» y «se han refundido todas las cuentas de las contabilidades».

Más allá de ello, el informe señala que «el grupo parlamentario y el PSOE de Castilla la Mancha tienen suscrito un convenio de colaboración, con fecha 31 de diciembre de 2024″. En él se recogen servicios de infraestructuras, asistencia, asesoramiento y consultoría, poniendo a disposición del grupo parlamentario los recursos profesionales, materiales y humanos que garanticen la correcta asistencia política, técnica, jurídica y contable necesarios para el correcto y eficaz desempeño de sus funciones y competencias».

Estos servicios que presta la formación socialista castellanomanchega a su propio grupo parlamentario en la región tienen un coste total de 415.979,35 euros durante el último año.