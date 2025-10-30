El líder de Vox, Santiago Abascal, ha calificado de «repugnante» la «mascarada de Moncloa para conseguir el linchamiento de Carlos Mazón y, ¡a la vez! el indulto de Sánchez», según ha expresado el propio Abascal en una publicación en las redes sociales, en una clara referencia a los hechos vividos este jueves, en el funeral de Estado de las víctimas de la DANA en Valencia.

Abascal ha recordado que Vox ha exigido explicaciones y responsabilidades a Mazón y que lo hará en cualquier lugar en que el presidente valenciano tenga derecho a la defensa. Pero, a la vez, ha advertido que «de ninguna manera» Vox se va a «sumar al linchamiento que patrocina el mafioso de la Moncloa», en otra referencia a Sánchez. Para Abascal, Sánchez «es el principal responsable, por acción y omisión, de la tragedia de Valencia».

Finalmente, Santiago Abascal lanza, en el cuarto y último párrafo de su publicación en X (antes Twitter), otra idea. En este caso, destinada a algunos de los propios compañeros de partido del presidente valenciano: «Y, por último, ante este linchamiento a Carlos Mazón, qué pena y qué vergüenza contemplar a los suyos atemorizados ante Sánchez, incluso algunos sumándose al linchamiento».

También este jueves, desde Valencia, el propio portavoz de Vox en las Cortes de la Autonomía, José María Llanos, en la misma línea que Santiago Abascal, manifestaba que el funeral de Estado «no fue para honrar a las víctimas, sino para blanquear al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que después de un año de la tragedia no ha empezado ni una sola obra hidráulica que evitaría que mañana mismo volviera a suceder una tragedia como esta».