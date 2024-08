El PSOE de Badajoz dice que dio el cargo al imputado hermano de Sánchez para «fomentar valores solidarios»

No ficha

Como ha publicado este periódico, la Diputación de Badajoz no ha justificado ante la juez si Sánchez realmente acude o no a trabajar a su puesto como directivo. La diputación socialista admitió que no dispone de sus registros de entrada y salida. Además, en octubre de 2022, la diputación modificó su contrato de trabajo, eliminando la incompatibilidad para que el músico pudiese compaginar su puesto con trabajos de tipo privado.

Excedencia y paternidad

A esto se suma el tiempo que, según ha revelado la investigación, estuvo de baja de paternidad y excedencia. La paternidad de David Sánchez Pérez-Castejón ha llamado la atención porque era un tema prácticamente desconocido incluso en su entorno. La baja fue de abril a agosto de 2022, al margen de sus días de vacaciones correspondientes. Por lo tanto, el hermano de Sánchez se acogió a los cuatro meses de permiso de paternidad más al permiso de lactancia que alargó la baja casi un mes más.

Además, el hermano de Pedro Sánchez disfrutó de una excedencia entre 2020 y 2021, apenas dos años después de su polémico nombramiento. Durante ese tiempo, el puesto de «coordinador de conservatorios» -con un sueldo de 45.000 euros- desapareció y fue sustituido por otra plaza a medida, la dirección de la Oficina de Artes Escénicas, con un salario superior.

Sin despacho

Otro asunto que alimenta las dudas sobre si David Sánchez acude a su puesto de trabajo es que la propia Diputación de Badajoz ha reconocido que, durante buena parte de los siete años que lleva trabajando para la institución, no ha tenido despacho. Algo sin duda llamativo al tratarse de un cargo directivo. Un informe remitido al juez explica que el hermano de Sánchez usaba de forma «puntual» los despachos de la diputación, que mantiene reuniones en las «salas comunes» y que ha trabajado «sin lugar fijo habilitado».

Recientemente, el hermano del presidente del Gobierno reclamó al juez que anulase la investigación de los correos interceptados por la UCO, alegando que «lesiona los derechos fundamentales a la intimidad», entre otros.

Sin embargo, la juez ha descartado atender la petición y ha encargado a la UCO que analice esos correos. La magistrada defiende esta medida por ser «absolutamente idónea a los fines pretendidos» y pide investigar el correo corporativo del hermano del presidente del Gobierno «desde su creación hasta la actualidad», dada «la naturaleza de la investigación en su caso».