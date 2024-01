El PP vasco critica que se construya un centro de inmigrantes en Vitoria y no en Lérida: «Es injusto»

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha denunciado que la paralización de las obras para la construcción de un centro de inmigrantes en Lérida forma parte de una estrategia del Gobierno para complacer a Junts per Catalunya y que perjudica a otras regiones de España. El líder de los populares vascos ha dicho que es «injusto» que en Cataluña no se construya este centro, pero que en Vitoria se esté continuando con un proyecto para alojar a 350 inmigrantes ilegales. «Lo que no quieren en Cataluña va a venir al País Vasco. El PSOE está creando un enorme desequilibrio en materia migratoria», ha afirmado durante una entrevista concedida a OKDIARIO.

De Andrés ha explicado que en lo que era la antigua clínica Arana, situada en el barrio vitoriano de Arana, se está levantando un centro para acoger a cientos de inmigrantes. El presupuesto del contrato público para comenzar estas obras fue de 14 millones de euros con el objetivo de habilitar un espacio de más de 16.000 metros cuadrados. «Va a ser uno de los centros más grandes de España. Y además va muy en contra de lo que es el modelo que se está aplicando y es que los centros sean más pequeños, de modo que faciliten una cierta integración», ha señalado el presidente del Partido Popular en el País Vasco.

«No hay ningún plan para suspender el desarrollo de este centro de inmigrantes en Vitoria y, sin embargo, nos encontramos con que en Lérida puede echarse atrás un centro cuando incluso en esa localidad estuvo el ministro para ver las condiciones que reunía, o sea que estaba tremendamente avanzado», ha censurado De Andrés, para quien «clarísimamente» los intereses de los nacionalistas catalanes están conduciendo a España a un desequilibrio no sólo en materia migratoria, sino también presupuestaria.

El dirigente popular propone que en temas vitales que afectan a todas las regiones de España haya un mando único nacional que lo gestione y no 17 administraciones aplicando cosas distintas. «En Europa existe exactamente el mismo problema y precisamente lo que se está intentando es hacer una política de unión en materia de migraciones. Ahora parece que se ha avanzado algo en ese sentido y, sin embargo, en España lo que vamos a hacer es desandar lo que era natural y era que este asunto estuviera, como dice la Constitución, en un poder único, que fuera el que lo regulara de una forma equitativa y razonable, con una prestación de servicios que no condujera a desequilibrios en el conjunto del territorio».

Sobre si el centro de inmigrantes que se está construyendo en Vitoria va a aumentar la delincuencia en la zona, De Andrés se mantiene cauto y prefiere no prejuzgar, aunque advierte que en otros lugares se están dando problemas de convivencia debido a que han instalado centros parecidos. «Cuanto más grande sea el centro, más problemas puede generar», ha dicho el líder de los populares vascos, el cual propone que los centros sean más pequeños para que la integración de los inmigrantes sea más fácil.

Centro de Lérida

Tal y como publicó OKDIARIO este martes, el Gobierno de Pedro Sánchez ha paralizado un proyecto de construcción de un Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) en Tárrega (Lérida) en plena negociación entre el PSOE y Junts sobre las competencias en inmigración. Así lo refleja el contrato publicado el pasado 21 de diciembre en el portal de contratación del sector público, el cual fue anulado siete días después de su anuncio. «Ahora mismo, no hay una decisión tomada al respecto de este proyecto, se está analizando», dijeron fuentes del Ministerio de Migraciones a este medio. Asimismo, justificaron la anulación de dicho contrato afirmando que hubo «un problema administrativo» con la publicación.

Ahora bien, el entonces ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, anunció el pasado mes de marzo el compromiso del Gobierno para construir el nuevo centro de inmigrantes en Cataluña que ahora se plantean no edificar. El ministro visitó el 31 de marzo el consistorio del municipio leridano, donde llegó a firmar un memorando de entendimiento para poner en marcha este centro.

Estaba previsto que el lugar de acogida tuviera una capacidad de 200 plazas y una superficie, propiedad de la Sareb, de 9.200 metros cuadrados. Espacios comunes, comedor, aulas, talleres y espacios deportivos llenarían todo el espacio donde iban a vivir los inmigrantes.

Además, durante su visita, Escrivá explicó que el proyecto de creación de los nuevos CAPI garantiza «la capacidad de acogida con ajuste a las necesidades actuales y futuras e incrementado su eficiencia». El ministro aseguró que las características de una ciudad como Tárrega, en cuanto a su población y servicios públicos, «hacen idónea esta ubicación para la integración de las personas solicitantes de protección internacional que acceden al sistema de acogida».