El PP sobre el hijo de Pons que fue apoderado de la Gazprom de Putin: «No le damos importancia»

«No le damos importancia», así responden fuentes de la dirección nacional del PP sobre la información revelada este lunes por OKDIARIO sobre Esteban González Guitart, hijo del actual diputado y vicesecretario general de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, y apoderado de la filial española de la empresa rusa Gazprom cuando su padre era eurodiputado en Bruselas.

Las fuentes del PP han optado por restar trascendencia a esta cuestión, que no ha estado sobre la mesa -según señalan desde Génova- del Comité de Dirección celebrado este lunes en la sede nacional del partido y presidido por Alberto Núñez Feijóo, en presencia de González Pons.

El hijo del vicesecretario de Acción Institucional de PP y ex vicepresidente del PPE fue apoderado o «representante en España» con 25 años de edad de la gran empresa gasística del régimen de Vladimir Putin, la energética Gazprom. Así figura entre el 10 de octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, y del 27 de marzo de 2019 al 31 de diciembre de ese mismo año. En conversación este domingo con OKDIARIO, Esteban González Guitart afirmó que desconocía que hubiera figurado su nombre vinculado a la representación de Gazprom en España.

En conversión con este periódico, el hijo de González Pons manifestó que no tuvo «que hacer ningún acto aceptando ese poder, porque no se hace» y explicó que una empresa o particular puede designar como apoderado a un tercero sin necesidad de que éste comparezca en el acto ni realice aceptación expresa alguna. Ni siquiera es preciso que ese tercero sea informado de que se le nombra apoderado, argumentó. «No hice ningún acto en representación de esa empresa, para nada», aseguró. «Personalmente no tuve ninguna relación ni con esa empresa ni con nadie de esa compañía», apuntó al respecto.

Las fuentes del PP dan credibilidad a este relato del hijo de Pons, fundamentalmente a lo que expone como «práctica como habitual entre los grandes despachos de abogados» que trabajan con grandes multinacionales. En su caso, Esteban González Guitart trabajaba en ese momento como abogado para el bufete internacional Baker & McKenzie, que tenía entre sus clientes a la filial de Gazprom en España, GP Exploración y Producción.

Vox exige explicaciones

Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha exigido explicaciones al PP sobre lo que ha calificado como una información «muy preocupante» a raíz de lo desvelado por OKDIARIO. En rueda de prensa en la sede de Bambú tras la reunión del Comité de Acción Política, el portavoz de la formación de Santiago Abascal ha reclamado «que se esclarezca rápidamente más allá de las excusas rápidas y banales que se realizan a los seis minutos de publicarse la noticia».

«Era el administrador de una megaempresa de Putin cuando su padre era un destacado miembro del PPE», ha comentado Garriga en relación al hijo de González Pons, recordando que en el Parlamento europeo era «donde se señalaba abiertamente a aquellas naciones donde había choques de intereses de poder».

La española GP Exploración y Producción comenzó sus operaciones en 2008, con sede societaria en Madrid, inicialmente bajo el nombre societario de Wagenburg. Nombró a Esteban González Guitart representante legal mediante un primer poder notarial formalizado el 10 de octubre de 2017, que fue inscrito en el Registro Mercantil al mes siguiente, el 22 de noviembre de 2017.