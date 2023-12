Esteban González Guitart: «El que figura en el Registro Mercantil en Gazprom soy yo pero me entero ahora»

El hijo del dirigente del PP Esteban González Pons, el abogado Esteban González Guitart, asegura que se ha enterado por OKDIARIO de que fue apoderado de la filial española de la rusa Gazprom durante un par de años. Fue representante legal en España del gigante empresarial controlado por Vladimir Putin, pero asegura que lo desconocía.

«Me estoy enterando ahora de que fui apoderado de Gazprom en España», afirmó este domingo por la noche, cuando este periódico le llamó por teléfono para preguntarle por ese cargo que ostentó cuando su padre era vicepresidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo. Actualmente, González Pons es diputado y miembro de la plana mayor del PP, vicesecretario general de Acción Institucional.

El joven Esteban González Guitart fue nombrado apoderado de GP Exploración y Producción, la sociedad con la que Gazprom opera en España y desde la que pilota negocios gasistas en Iberoamérica. Como desvela este lunes OKDIARIO, el hijo de González Pons se convirtió en representante legal de esa compañía cuando sólo tenía 25 años de edad. Fue apoderado entre el 10 de octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, y del 27 de marzo de 2019 al 31 de diciembre de ese mismo año. Pero dice que lo desconocía.

Asegura que en ese momento trabajaba como abogado para el bufete internacional Baker & McKenzie y que «es práctica habitual en grandes despachos» el designar a varios de sus letrados como apoderados de clientes de especial calado. Entre esos clientes de Baker & McKenzie en España figuraba la filial de Gazprom.

El hijo de González Pons presenta como irrelevante el cargo de apoderado que ostentó. «Personalmente no tuve ninguna relación ni con esa empresa ni con nadie de esa compañía», afirma. «Ni siquiera sabía que figuraba como apoderado, yo no lo sabía, me lo está diciendo usted ahora», insistió este domingo por la noche en conversación telefónica con OKDIARIO.

Apoderamientos

El desconocimiento que alega respecto a su nombramiento como representante legal de Gazprom en España lo justifica en una cuestión de trámite: «No tuve que hacer ningún acto aceptando ese poder, porque no se hace», indica. Resalta que una empresa o particular puede designar como apoderado a un tercero sin necesidad de que éste comparezca en el acto ni realice aceptación expresa alguna. Ni siquiera es preciso que ese tercero sea informado de que se le nombra apoderado, argumenta. Así defiende el hijo de González Pons su versión de que desconocía que fue representante legal de Gazprom en España a finales de 2017, durante todo el 2018 y de marzo a diciembre de 2019.

Además, insiste en que no actuó de forma efectiva como apoderado de la filial española del gigante gasista controlado por Putin. «No hice ningún acto en representación de esa empresa, para nada».