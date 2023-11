González Pons sobre los cambios en el PP: «Yo soy grumete y estaré donde diga el capitán»

«Yo soy grumete y estaré donde diga el capitán. Volver a Bruselas sería una gran alegría». Así responde Esteban González Pons al preguntarle por su futuro político ante los inminentes cambios que Alberto Núñez Feijóo va a anunciar en el PP esta próxima semana. Pons reitera que está a las órdenes de Feijóo, aunque no disimula sus preferencias. El delirante desbarre con Hamas de Pedro Sánchez en Israel y la crucial batalla de la amnistía en Europa hacen de Esteban González Pons, ahora mismo, una pieza clave de Feijóo como ariete de su política internacional. A la espera, además, de que -como señala González Pons en la entrevista- Sánchez y Bolaños se lancen al asalto del Consejo General del Poder Judicial.

Hay nerviosismo en las plantas altas del PP en estas horas. Alberto Núñez Feijóo presume de que ni el cuello de su camisa sabe lo que va a hacer. Lo saben bien los protagonistas de las quinielas para ser portavoz en el Congreso. Les está teniendo in albis hasta el límite. Muy hasta el límite. Al presidente del PP le gusta ver todas las opciones hasta el final e incluso replanteárselas en el último minuto. Es, casi, un método de trabajo.

Lo saben bien sus colaboradores gallegos más cercanos y de confianza como Miguel Tellado, quizá el mejor situado para un hueco que deja Cuca Gamarra en el Congreso, que tampoco será total. Gamarra seguirá sentada a la derecha de Feijóo y confrontando los miércoles, seguramente, a alguna de las muchas vicepresidentas de Sánchez.

Este sábado se ha despejado la incógnita más previsible. Feijóo ha querido, a modo de homenaje a su doble labor de estos años, aprovechar el congreso del PP de La Rioja, la cuna política de Cuca Gamarra, para revalidarla al frente de la secretaría general del partido, pared con pared con él en la séptima planta de Génova, dándole todo el poder interno «a tiempo completo». Es decir, dejando la portavocía del Congreso.

Para tan crucial puesto, suenan los nombres (por este orden) de Miguel Tellado, Carmen Fúnez (muy en alza y cada vez más próxima al presidente) y el propio Esteban González Pons. El vicesecretario de Institucional y Política Internacional parece autodescartarse en la entrevista al decir que Bruselas «es el lugar donde creo que he ejercido con mayor utilidad la política para mi patria».

En el Congreso, y no sólo desde Génova los lunes, Feijóo va a seguir necesitando combinar, frente al Gobierno, su discurso duro pero sosegado con otro más duro formalmente. Necesita, por tanto, a alguien que dé mandobles parlamentarios y, al tiempo, con cintura negociadora.

Y no sólo con Vox. También con el PNV y Junts. En el PP creen que hay margen con ellos para hacer perder a Sánchez votaciones clave en el Congreso que debiliten al Gobierno. Esteban González Pons ha sido, este verano pasado, el enlace para medir la temperatura con los nacionalistas catalanes y vascos cara a la sesión de investidura de Feijóo. Pese a la dureza de los enfrentamientos con sus portavoces en el Congreso hay líneas que siguen abiertas y que no necesariamente pasan por la Carrera de San Jerónimo.

Pregunta.- El año que viene hay elecciones al Parlamento Europeo. ¿Se ve usted más volviendo a Estrasburgo o siguiendo en la Carrera de San Jerónimo?

Respuesta.- (Se lo piensa) Donde… donde…

P.- Donde el presidente Feijóo le diga…

R.- (Se ríe) Eso… Donde el presidente Feijóo me diga.

P.- Y usted, ¿dónde se ve?

R.- (Se ríe) Donde el presidente Feijóo me diga. Mi proyecto personal forma parte del proyecto del presidente Feijóo. Estaré con él todo el tiempo que dure su carrera política y él quiera que siga a su lado.

P.- Pero usted vino de Estrasburgo porque él se lo pidió

R.- Sí. Yo vine por estar con él.

P.- ¿Y ve a Cuca Gamarra en Europa el año que viene?

R.- En Europa veo a cualquier político español de los de primera línea. Tenemos que pensar que en Europa se toman las decisiones más importantes. Es Europa donde debemos enviar a los políticos más capaces. Otros países de la Unión Europea -le puedo asegurar- envían políticos a la Unión muy jóvenes y los mantienen durante 15 ó 20 años. De modo que tienen unas redes de contactos y unas redes de influencia en Bruselas extraordinarias. Nosotros tendemos a enviar a políticos que acaban su carrera y políticos que ya no tienen tanta relevancia. No nos damos cuenta de que a los más relevantes hay que tenerlos donde más falta hacen. Los políticos más influyentes tienen que estar donde se toman las decisiones más importantes. Para mí, desde luego, volver a Bruselas sería una gran alegría porque es donde creo que he ejercido con mayor utilidad la política para mi patria.

P.- En cualquier caso, los cambios en el PP son necesarios porque se hicieron las listas pensando en gobernar y ahora toca hacer oposición

R.- Sí. Porque hemos crecido, tenemos más sitio y, por lo tanto, hay huecos sin necesidad de que nadie salga. Y habrá que hacer nuevos fichajes. Estoy seguro de que el presidente Feijóo tiene algunos en la cabeza. Y hay que reordenar los papeles. En realidad, estos cambios lo que son es ir ubicándonos a cada uno donde tenemos que estar. La política, en algún sentido, es una antigua batalla naval. Unos están en la cubierta y otros debajo, alimentando, cebando y disparando los cañones. Lo que tiene que hacer el capitán es ahora distribuir a unos y a otros por el barco: el que baja y sube velas, el que pasa la fregona y el que dispara los cañones. Cada uno a su sitio.

P.- Y usted donde le diga al presidente

R.- ¡Hooombre! ¡Yo soy grumete! [se ríe] A mi edad, soy grumete… Donde toque

P.- En Madrid o en Estrasburgo

R.- Eso es… Donde toque