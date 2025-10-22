El PP pide al Supremo que exija al PSOE los movimientos bancarios que hizo para tener dinero en efectivo

El Partido Popular ha presentado ante el Tribunal Supremo un escrito para esclarecer la procedencia del dinero con el que se pagaba en efectivo a dirigentes del partido. En concreto, los de Feijóo instan al organismo jurídico a exigir al PSOE que justifique los extractos bancarios realizados para poder tener dinero en metálico con el que se pagaba al ex ministro Ábalos en Ferraz.

Casi un mes después del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apunta a la existencia de una presunta caja B en el seno del PSOE, el PP insiste en forzar a los de Sánchez a que aclaren el origen del dinero que, presuntamente, circulaba por la sede nacional de los socialistas. Según la investigación inicial, se habrían detectado pagos de más de 95.000 euros que no estaban justificados en las cuentas del que fuera número dos del PSOE, Ábalos; también en las de quien fuera su asesor, Koldo García.

Fuentes del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo han explicado que, con este escrito presentado ya ante el Supremo, se quiera analizar la pertinencia o no de pedir al PSOE que aclare quién o quiénes fueron tanto los emisores como los receptores del dinero en efectivo. Ello, insisten, después de que hasta el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconociera haber recibido pagos de dinero en efectivo en «alguna ocasión».

En caso de no poder aclarar la procedencia del dinero, si esta prueba no existe, señalan en el entorno de Feijóo que entonces sí que podrían encontrarse ante un supuesto caso de «financiación irregular» del PSOE.

El PP espera que, la información que puedan aportar los de Sánchez, sea complementaria a la comparecencia judicial del ex gerente del PSOE y actual presidente de Enusa, Mariano Moreno Pavón. El mismo ha sido citado a declarar en de la causa abierta en el Supremo el próximo 29 de octubre. Junto a él, también lo hará una trabajadora de la Secretaría de Organización del partido, Celia Rodríguez Alonso.

El escrito de los populares, remitido en nombre de la acusación popular y a instancias del grupo de Feijóo, pretende forzar al PSOE, antes de la declaración del jefe del Ejecutivo en el Senado el próximo día 30 de octubre, para que dé cuenta de la trazabilidad del dinero en efectivo que se movía en la sede de Ferraz.