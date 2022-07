El PP ofrece una renovación del CGPJ si Sánchez retira su pacto con ERC para controlar el Constitucional

El PP ha remitido este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez un pacto de Estado en materia de Justicia (consultar aquí su propuesta) que está dispuesto a negociar desde esta misma tarde si el PSOE, partido que sostiene el Ejecutivo junto a Podemos, retira su proposición de ley de contrarreforma del CGPJ con la que pretende controlar el Tribunal Constitucional. Un texto que, según ha denunciado el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, en rueda de prensa en Génova, el Gobierno tiene pactado con los separatistas catalanes de Esquerra.

De esta manera, los populares pretenden que Sánchez retire su contrarreforma del CGPJ antes de su aprobación en un Pleno extraordinario el próximo jueves tras el Debate del Estado de la Nación. No obstante, si bien González Pons ha calificado de «línea roja» el debate previo sobre su pacto de Estado para sentarse a negociar la renovación del CGPJ con respecto a la ley ahora vigente, el propio dirigente del PP ha evitado considerar este movimiento como un ultimátum y no se ha pronunciado sobre si retomarán las conversaciones en caso de que los socialistas aprueben el jueves su contrarreforma del CGPJ.

El PSOE quiere ahora revertir por la vía rápida, sin escuchar al órgano de gobierno de los jueces, una proposición de ley suya (y de Podemos) de 202o por la que el CGPJ no puede realizar estando en funciones nombramientos de cargos judiciales. Con la citada contrarreforma, habilitará al CGPJ para proponer dos candidatos al TC (los otros dos pendientes corresponden el Gobierno), pero no para hacer nombramientos en el Tribunal Supremo.

Fuentes de Génova explican que han dado este paso, anunciar su propuesta de pacto de Estado en rueda de prensa tras remitir el texto al Gobierno (se había incluso barajado no hacerlo por el desprecio constante del Ejecutivo), después de ver cierto interés de Moncloa en buscar al PP para la renovación del CGPJ, a diferencia de lo que ocurre con otros temas pendientes, como la prórroga del decreto anti-crisis que también se votará el jueves en el Congreso.

Este interés quedó evidenciado este domingo con un intercambio de mensajes entre González Pons, interlocutor del PP en esta materia, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, según apuntan fuentes populares. No obstante, el propio González Pons ha remarcado que en el caso de abordar la cuestión de nombres para el nuevo CGPJ, esta negociación no será en el despacho de Bolaños en el Congreso, como hizo el ex secretario general Teodoro García Egea, sino entre los portavoces de los grupos parlamentarios en la Cámara baja, atendiendo a la literalidad de la legislación vigente.

«Decisiva»

En su propuesta, que ha sido previamente abordada con asociaciones de jueces, el PP de Alberto Núñez Feijóo introduce «una disposición adicional, en virtud de la cual el CGPJ recién nombrado, tomando en cuenta los modelos de países europeos con constituciones parecidas a la nuestra, presentará a las Cámaras, en un plazo de seis meses desde su toma de posesión, presentará una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial que mejore la independencia del proceso y que garantice una decisiva participación de los propios jueces y magistrados en la elección». En el PP insisten en esta «participación efectiva» de los jueces.

Además, otro punto destacado del documento, que lleva por título ‘Propuesta para reforzar la independencia judicial y la calidad democrática en España’, es la fijación de «garantías de independencia de la Fiscalía General del Estado», que ahora dirige la ex ministra socialista Dolores Delgado. «Se recogerá expresamente la posible recusación del fiscal general del Estado y se establecerá que no podrán ejercer esta función quienes hayan desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores», reza el escrito de regeneración del PP.