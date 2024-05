La Mesa de la comisión de investigación en el Senado sobre el caso Koldo, en la que el PP cuenta con mayoría, ha fijado para el próximo viernes, día 7 de junio, la comparecencia de la presidenta del Congreso y ex presidenta balear, Francina Armengol. Por el momento, los populares no han puesto fecha a la declaración del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como se ha podido comprobar al conocerse la lista este miércoles de comparecientes propuesta por el PP. El PP no llamará así a Sánchez ni a su mujer, Begoña Gómez, a la comisión del Senado antes de las elecciones europeas «salvo sorpresa».

En cualquier caso, como ya se ha indicado con anterioridad, las comparecencias que ya ha fijado la Mesa de la comisión son las de Francina Armengol para el próximo viernes 7 de junio a las 10:00 horas, coincidiendo con el cierre de la campaña de las elecciones europeas. En las elecciones al Parlamento Europeo, dependiendo de cada país, se vota entre el 6 y el 9 de junio. En España, se eligen representantes para este órgano de la Unión Europea el domingo, 9 de junio.

En esta última semana de la campaña ha citado al presidente de Adif, Ángel Contreras, para el martes 4 de junio a las 10:00 horas, mientras que la abogada Leticia Lauffer declarará en esta comisión de investigación el miércoles a las 16:00 horas después de la sesión plenaria. La ex ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, está citada el jueves 6 de junio a las 10:00 horas. «Las personas que acudirán la semana que viene son las idóneas sobre la base de ese objetivo de conocer la verdad, por el momento procesal en el que nos encontramos», sostienen desde el PP.

El PP no ha establecido de momento la comparecencia de Sánchez en esta investigación parlamentaria ni de su mujer, Begoña Gómez, aunque los populares advierten que manejan los tiempos en esta Cámara al contar con mayoría absoluta y la Mesa de la comisión se podría reunir de urgencia en cualquier momento para llamarle a declarar.

«Por mucho que el presidente del Gobierno intente tapar este caso y no dar explicaciones, lo hará en el Senado en el momento oportuno para conocer la verdad de la trama; que es lo que están reclamando los españoles», ha avisado el PP en este sentido.

Los populares han denunciado que las nuevas informaciones «estrechan el cerco sobre Pedro Sánchez, su Gobierno, su partido y su entorno». «Y según avance la investigación judicial tendremos todavía más conocimiento de la trama de corrupción, mentiras y ocultación que cercan a Sánchez», han añadido, en referencia, como por ejemplo, a la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid de este miércoles en la que se ha asestado un duro rapapolvo a la Fiscalía Provincial de Madrid por pedir el archivo de la investigación contra Begoña Gómez de forma apresurada, al indicar los magistrados en el auto que «la pretensión del Ministerio Fiscal de impedir toda investigación en este delicado campo es inusual y podría llevar a crear lagunas de impunidad en toda actividad delictiva».

Diferentes versiones en el ‘caso Koldo’

El PP ha acelerado la comparecencia de Armengol en el Senado porque considera que «mintió» en la comisión análoga del Congreso que investiga los contratos de material sanitario durante la pandemia, en referencia a las múltiples versiones que ha ofrecido en relación con los detalles de los citados contratos.

En concreto, Armengol ha admitido ante la comisión del Congreso, desde donde ha admitido que conocía a Koldo García Izaguirre como asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y aunque no recordaba todas sus comunicaciones de hace cuatro años, sí ha negado «con total seguridad y rotundidad» que hablara con él de la contratación de ninguna empresa.

En una exposición inicial, Armengol ha explicado que se ha comunicado durante toda la pandemia con diferentes miembros del Gobierno central, entre los que estaban ministros como José Luis Ábalos para abordar la situación de transporte de las islas, la ministra Yolanda Díaz para los ERTE o la vicepresidenta Nadia Calviño para las ayudas a las empresas.

«Pero quiero ser sincera, no recuerdo todas las comunicaciones de hace cuatro años. Y por eso no descarto que entre esas personas estuviera el señor García. Lo que les puedo descartar, con total seguridad y con total rotundidad, es que hablara con este señor de la contratación de ninguna empresa. Y lo puedo decir con toda rotundidad, porque yo no lo he hecho nunca, con él ni con nadie», ha sostenido Armengol en relación con el contrato de mascarillas con Soluciones de Gestión.