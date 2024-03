El PP no se plantea abandonar la mesa de negociación o mecanismo de supervisión que mantiene en Bruselas con el PSOE para que los jueces elijan a los jueces pese a que esta semana salga aprobada del Congreso hacia el Senado la proposición de Ley de Amnistía pactada por los socialistas de Pedro Sánchez con sus socios independentistas catalanes.

«El problema no es Reynders, es Bolaños», subrayan fuentes de Génova sobre la negativa de Moncloa a cambiar el modelo y al inmovilismo de los socialistas. «El Gobierno no cambia de posición», lamentan las fuentes. No obstante, desde la dirección popular aseguran que el PP piensa ir hasta el final en su doble propuesta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y cambio del modelo de elección, que ahora depende, fundamentalmente, de las Cortes Generales. Los populares inciden en que ambas cuestiones deben acometerse «simultáneamente».

Este miércoles, está prevista en la sede de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia) la tercera reunión entre el PP y el PSOE bajo supervisión del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que actúa como árbitro bajo el formato de negociación de «diálogo estructurado», esto es, que cualquier avance queda sostenido por escrito.

A la cita acudirán de nuevo el vicesecretario de Acción Institución del PP y diputado por Valencia, Esteban González Pons, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por el PSOE. Precisamente, Bolaños ha sido uno de los negociadores socialistas con los independentistas de Junts para desatascar la Ley de Amnistía, donde el Ejecutivo finalmente hizo nuevas cesiones con el perdón de todo el terrorismo, la alta traición y la malversación. De ahí, que en el PP ironicen sobre la negativa del PSOE de Sánchez a avanzar hacia una justicia independiente y despolitizada: «Este Gobierno es bueno cediendo cuando quiere», dicen los populares con sarcasmo.

La checa Jourova como opción

Tales fuentes de la dirección del PP subrayan que pese a las palabras de González Pons la semana pasada no hay fecha límite para alcanzar un acuerdo con los socialistas que permita cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ para que sean los jueces quienes elijan a los jueces. En esta línea, dichas fuentes aseguran que una vez que el belga Reynders, de los centristas de Renew Europe, suspenda sus funciones a finales de este mes, al ser candidato a la secretaría general del Consejo de Europa, el PP quiere que la UE siga ejerciendo su papel de supervisor en la renovación y reforma del CGPJ, bien designando a otro comisario como mediador, por ejemplo, a la actual vicepresidenta de la Comisión y comisaria de Valores y Transparencia, la checa Vera Jourova, también miembro del partido liberal europeo, o a otro integrante o técnico del Ejecutivo comunitario.

La pasada semana, González Pons señaló que «es muy difícil llegar a un acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial con alguien que al mismo tiempo está humillando, desautorizando y obligando al Tribunal Supremo a corregirse, rompiendo la división de poderes»

«Lo que al Gobierno no le vamos a permitir es que con una mano ataque a los jueces con Junts y con la otra los defienda con el PP. El Gobierno tiene que elegir bando», declaró el dirigente de los populares.

Desde Génova recalcan que la Ley de Amnistía que esta semana aprobará el Pleno del Congreso, con el rechazo de PP y Vox, va justo en dirección contraria a lo que el partido de Feijóo defiende con su propuesta de reforma del Poder Judicial, esto es, proteger y reforzar la independencia de los jueces. «La Ley de Amnistía dice que los jueces hicieron una causa política contra el independentismo, que hay jueces que denuncian que hubo terrorismo por una supuesta persecución política», esgrimen desde el PP para criticar los postulados y el relato del separatismo que ha asumido el PSOE, el partido del presidente Sánchez.

El PSOE «se teme lo peor»

Por su parte, el secretario del Área Institucional y Grandes Ciudades del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, declaró este lunes que en su partido «temen lo peor» con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que creen que el PP ha puesto «al peor posible para llegar a acuerdos», afirmó, con un juego de palabras.

Así, en rueda de prensa en Ferraz, el vicepresidente primero del Congreso acusó a Esteban González Pons de boicotear la negociación. «Nos tememos lo peor (en esta reunión) porque han puesto al peor posible para llegar a acuerdos, su actitud permanente de boicotear la renovación del CGPJ son hechos probados», manifestó De Celis, que no entró en el fondo del asunto principal para el PP, el del cambio del sistema de elección de los jueces.