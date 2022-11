El PP ha exigido este martes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que dimita «esta noche» por ocultar que hubo «heridos y muertos» en el lado español de la valla de Melilla. «Si Marlaska no dimite esta noche por mentiroso, Pedro Sánchez debe cesarlo y si no, se hará corresponsable de las mentiras de su ministro del Interior», ha señalado el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, en una comparecencia de urgencia en la calle Génova tras conocerse el contenido de la investigación de un consorcio internacional de medios.

«Es insalvable desde el punto de vista democrático que el presidente del Gobirno y el ministro del Interior sean unos mentirosos, por eso, por los derechos humanos, por la defensa de los valores de nuestra Constitución, por que la verdad debe prevalecer siempre en democracia, el ministro del Interior debe dimitir esta misma noche», ha enfatizado Pons.

«La comparecencia de Marlaska en el Congreso este miércoles debería anularse. Y el ministro debería tener vergüenza suficiente para no acudir a defender su mentira», ha agregado el vicepresidente del PP europeo.

Un consorcio internacional de medios de comunicación en colaboración con Lighthouse Reports ha publicado este martes nuevas pruebas sobre los hechos ocurridos el pasado 24 de junio en la frontera de Melilla con Marruecos donde se acredita que fallecieron inmigrantes en suelo español, extremo que siempre ha negado Marlaska. Esta investigación se suma a la que ya realizó la BBC.

In coalition w/@ElPais @LeMondefr @DerSpiegel @EnassMedia we analysed available video evidence, obtained previously unseen footage, spoke to 40+ witnesses, survivors & Spanish police. We mapped this evidence onto a 3D model to verify testimony & make sense of events pic.twitter.com/kgcHACb8zi

— Lighthouse Reports (@LHreports) November 29, 2022