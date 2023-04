El PP de Alberto Núñez Feijóo enfría su apoyo a la reforma socialista de la ley del sólo sí es sí (o ley Montero) después de registrar sus enmiendas, que advierten de más «errores» de bulto en el texto del Grupo Socialista, y máxime cuando el partido de Pedro Sánchez no tiene intención de negociar estos cambios con el principal partido de la oposición, tal y como avanzó hace semanas OKDIARIO.

En concreto, tras varias prórrogas del plazo de enmiendas a la proposición de ley de los socialistas, la Comisión de Justicia del Congreso se reunirá el próximo lunes para formar la ponencia que debata el texto y sus posibles modificaciones y está previsto que sea el martes cuando tenga lugar la votación relativa al dictamen, que en caso de salir aprobado se votaría en el Pleno del jueves 20 de abril, pasando entonces al Senado.

Sin embargo, en el PP no están dispuestos a facilitar la tramitación de la reforma socialista si el partido de Pedro Sánchez no negocia y no incorpora sus enmiendas en la Comisión de Justicia. «Es una cuestión de rigor, de responsabilidad y de seguridad jurídica», subrayan fuentes populares, que aseguran que si no se subsanan las mejoras técnicas planteadas por el PP en cuestiones importantes como las relativas al tratamiento de menores o la difusión de imágenes a través de dispositivos móviles, los de Feijóo no van a permitir que el texto socialista -que necesita aquí al PP por el rechazo de los socios de Sánchez- pase de la Comisión al Pleno.

«No vamos a aceptar una reforma a medias», subrayan tales fuentes de la dirección del Grupo Popular, que sólo contempla una mayoría suficiente para que el texto llegue al Pleno el jueves 20 de abril «si se han corregido los errores de los que hemos advertido», recalcan los populares sobre sus enmiendas. Estos cambios, que el PP hizo públicos este lunes, proceden de un exhaustivo informe jurídico que pidió en todo momento el propio Feijóo para que no vuelva a repetirse la chapuza de la ley Montero, que ronda ya el millar de agresores sexuales beneficiados con rebajas de penas y excarcelaciones, según datos oficiosos.

«Soberbia»

«Si el PSOE no corrige los errores que hemos detectado, tendrá que explicarlo», lanzan desde el PP al partido de Sánchez, advirtiéndole de que no puede seguir adoptando aquí una actitud de «soberbia». Desde el Grupo Popular aseguran que todavía no han recibido ninguna llamada de los socialistas de Patxi López para negociar sus enmiendas.

En rueda de prensa en la Cámara baja, la portavoz del PP y secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha denunciando que mientras el PSOE y sus socios tardaron apenas 39 días en derogar el delito de sedición y apenas 11 en rebajar la malversación, ahora en cambio suman ya 63 días sin reformar la ley Montero desde que el Grupo Socialista registró su reforma. Y seis meses desde que la polémica norma, que está «favoreciendo a las manadas», entró en vigor, ha lamentado Gamarra.

Asimismo, la número dos del PP ha culpado al Gobierno del «apagón informativo» sobre este tema, ya que «hace semanas que no conocemos el dato de los violadores o agresores sexuales que se están viendo beneficiados por esta ley», ha enfatizado. «Exigimos transparencia e información veraz sobre las revisiones de condena», ha añadido.

Además, la portavoz del Grupo Popular ha manifestado que «no se puede entender» que el PSOE no vaya a contactar con el PP para solventar «algunas cuestiones que hemos detectado y que es importante que se corrijan en esta ley», en referencia a la despenalización de la responsabilidad de personas jurídicas por infligir a otra persona un trato degradante, o la destipificación de la distribución o difusión pública a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de contenidos destinados a «promover, fomentar o incitar a la comisión de los delitos de agresiones sexuales» cuando se trate de menores de dieciséis años.