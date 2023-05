El PP afea a un diputado del PSOE su «falta de respeto» a la Policía tras el caso que reveló OKDIARIO

«De velocidad debe de saber mucho, pero de respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no». Ésta es la reprimenda que Ana Vázquez ha dirigido hacia el diputado socialista José Antonio Rodríguez Salas, quien tuvo un fuerte encontronazo con un agente de la Policía Nacional cuando iba a hacerse una fotografía junto a más de medio centenar de acompañantes en la escalinata de la Puerta de los Leones del Congreso, tal y como contó OKDIARIO. La diputada popular ha aprovechado su turno de intervención durante la Comisión de Interior celebrada este martes para reprochar al representante del PSOE su «falta de respeto» por la autoridad y, en concreto, por el agente de la Policía Nacional que le solicitó la credencial de diputado para darle acceso a la escalinata del Congreso.

Ana Belén Vázquez, secretaria de Interior del PP y portavoz del área del Grupo Popular, no ha dejado pasar la oportunidad de hacer constar en la sesión la bronca que el socialista Rodríguez Salas mantuvo con el agente. «Esto le deja en muy mal lugar, sobre todo si tenemos en cuenta que usted pertenece a la Comisión de Interior», ha lamentado la portavoz popular.

La bronca

Todo se remonta al lunes 17 de abril. Fuentes parlamentarias relataron a OKDIARIO la bronca que el diputado del PSOE José Antonio Rodríguez Salas mantuvo con un agente de Policía por no identificarse conforme al cauce habitual cuando iba a hacerse una fotografía junto a más de medio centenar de acompañantes en la escalinata de la Puerta de los Leones del Congreso.

Fue el propio Rodríguez Salas, electo por Granada y conocido en su día como el «alcalde tuitero de Jun», quien comunicó al agente que era diputado, a lo que el policía uniformado le pidió que se identificara con su credencial, pero no pudo hacerlo porque no la llevaba encima y no se sometió entonces al trámite rutinario en este caso que, según las fuentes citadas, consiste en facilitar nombre y apellidos al agente y esperar a que éste lo compruebe con el listado que tiene en la garita, donde figura también fotografía de cada diputado, precisan las fuentes citadas. «Ya te dirán cómo tienes que hacer tu trabajo y a quién tienes que conocer», espetó el diputado.

OKDIARIO se puso en contacto con Rodríguez Salas, y su versión a través de fuentes autorizadas del Grupo Socialista es que «se identificó con el DNI, pero el agente le dijo que tenía que identificarse con la acreditación de diputado, que no tenía encima». Según los socialistas, «el agente le dijo que sin ella no se podía hacer la foto con los 60 vecinos de Granada que habían venido a conocer el Congreso». Afirman también que el parlamentario pidió al uniformado que «comprobase con el DNI que era diputado y el agente no quiso». El relato de Rodríguez Salas añade que «salió otra agente, estuvieron hablando y se le permitió finalmente que se hiciera la foto con estas 60 personas en los Leones del Congreso, al saber ésta que sí era diputado».